Acto de clausura del programa 'Redes que generan futuro', de la Diputación, en Mairena del Aljarafe - DIPUSEVILLA

SEVILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Municipal Villa de Mairena ha acogido el primero de los tres encuentros de clausura del programa 'Redes que generan futuro', en un acto que ha reunido a los jóvenes participantes de los distintos centros educativos de la zona, a los equipos técnicos encargados de desarrollar el programa y a representantes institucionales de los municipios implicados.

La jornada ha servido como espacio de encuentro y convivencia para compartir las experiencias, los aprendizajes y los proyectos medioambientales impulsados por el alumnado a lo largo de esta edición.

La Diputación de Sevilla, a través del Servicio de Juventud del Área de Cultura y Ciudadanía, ha celebrado este jueves en la localidad aljarafeña el primero de los tres encuentros comarcales con los que culmina la edición 2025-2026 de este programa, informa en un comunicado.

Se trata de una iniciativa de participación juvenil y sensibilización medioambiental que, desde noviembre de 2025, ha implicado a jóvenes de 30 municipios de la provincia en el desarrollo de proyectos locales relacionados con la lucha contra el cambio climático.

El programa, que ha contado con una inversión de 122.530,65 euros, está dirigido al alumnado de Segundo y Tercero de la ESO y tiene como principal objetivo fomentar el compromiso de las nuevas generaciones con la sostenibilidad, la salud y la convivencia pacífica, mediante su participación activa en el diseño y desarrollo de intervenciones medioambientales en sus propias localidades.

La jornada celebrada en Mairena del Aljarafe constituye el primero de los tres encuentros territoriales previstos para compartir las experiencias y los proyectos desarrollados durante esta edición. Las actividades de clausura continuarán el próximo martes 24 de noviembre en Martín de la Jara y finalizarán el viernes 27 en La Rinconada, completando así la participación de los municipios integrados en el programa.

A través de esta iniciativa, la Diputación de Sevilla busca que los jóvenes no sean únicamente destinatarios de actividades de sensibilización, sino que asuman un papel protagonista en la identificación de los problemas medioambientales de su entorno y en la búsqueda de soluciones. El programa promueve, además, valores como la igualdad, la tolerancia, la solidaridad y la cultura de paz, al tiempo que impulsa el voluntariado juvenil, el pensamiento crítico y la capacidad de los participantes para implicarse en la mejora de sus municipios.

UN PROGRAMA PARA IMPLICAR A JÓVENES

El encuentro de clausura ha reunido a alumnado de centros educativos de diferentes municipios del Aljarafe sevillano, que han compartido su participación en un programa orientado a convertir la sensibilización medioambiental en iniciativas de acción local.

En concreto, han participado los centros IES Hipatia y CDP Aljarafe, de Mairena del Aljarafe; IES Alminar, de Bollullos de la Mitación; IES Virgen de la Soledad, de Pilas; IES El Majuelo, de Gines; IES Dama de Marfil, de Castilleja de Guzmán; IES Pésula, de Salteras; IES Antonio Álvarez López, de Gelves; CEIP Posadas Carvajal, de Huévar del Aljarafe; e IES Lucus Solis, de Sanlúcar la Mayor.

La participación de estos centros pone de manifiesto la importancia de la colaboración entre las administraciones locales y la comunidad educativa para promover una conciencia medioambiental que trascienda las aulas.

Junto a las localidades representadas en Mairena del Aljarafe, la edición del programa se ha extendido a otros municipios de la provincia, entre ellos: Alcolea del Río, Aznalcázar, Brenes, Cantillana, Castilleja de la Cuesta, Constantina, El Palmar de Troya, El Pedroso, El Saucejo, El Viso del Alcor, La Campana, La Puebla de Cazalla, La Roda de Andalucía, Las Cabezas de San Juan, Los Corrales, Marchena, Martín de la Jara, Palomares del Río, Paradas, Pedrera, Peñaflor, Pruna, Valencina de la Concepción y Villamanrique de la Condesa.

Los encuentros comarcales constituyen, además, un espacio de convivencia e intercambio de experiencias entre jóvenes de diferentes localidades, que tienen la oportunidad de conocer otras iniciativas, compartir los aprendizajes adquiridos y comprobar cómo la participación colectiva puede contribuir a mejorar su entorno.

De esta forma, 'Redes que generan futuro' favorece que los adolescentes desarrollen habilidades de comunicación, cooperación, organización y toma de decisiones, reforzando su capacidad para intervenir de manera responsable en los asuntos que afectan a sus comunidades.

DE LA SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL A LA ACCIÓN LOCAL

'Redes que generan futuro' plantea un itinerario educativo y participativo que permite al alumnado avanzar desde el conocimiento de los problemas derivados del cambio climático hasta la puesta en marcha de actuaciones concretas en sus municipios.

El programa se estructura en siete pasos de trabajo, que comienzan con el conocimiento del problema medioambiental y el diagnóstico de la realidad local. A partir de este análisis, los jóvenes diseñan un Proyecto de Acción por el Clima, presentan sus propuestas, organizan los recursos necesarios para llevarlas a cabo y participan en su implementación, antes de compartir los resultados y experiencias en los encuentros comarcales de clausura.

Esta metodología permite que los participantes conozcan las consecuencias del cambio climático y, al mismo tiempo, aprendan a identificar necesidades de su entorno, formular propuestas viables y colaborar con los agentes sociales e institucionales de sus municipios para hacerlas realidad.

El programa se enmarca en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con especial atención a la acción por el clima, la salud y la paz, incorporando una perspectiva transversal que relaciona la protección del medioambiente con el bienestar de las personas y la construcción de sociedades más justas, solidarias y sostenibles.

La intervención durante la etapa escolar constituye uno de los principales valores de esta iniciativa, al favorecer que la conciencia medioambiental se incorpore desde edades tempranas a los hábitos, las actitudes y las decisiones de los jóvenes. No se trata únicamente de transmitir conocimientos sobre sostenibilidad, sino de proporcionar herramientas para que el alumnado pueda participar activamente en la transformación de su entorno.

En este sentido, la colaboración con los centros educativos, los ayuntamientos y los profesionales de juventud resulta fundamental para trasladar los aprendizajes fuera del ámbito académico y promover una cultura de participación ciudadana que pueda mantenerse en el tiempo. El programa apuesta así por una educación ambiental vinculada a la experiencia y a la acción colectiva, en la que los jóvenes descubren que sus propuestas, su capacidad de organización y su compromiso pueden contribuir a generar cambios positivos en sus municipios.

La Diputación de Sevilla da continuidad a esta línea de trabajo con la puesta en marcha de la nueva edición 2026-2027 del citado programa, que ya ha iniciado su desarrollo y contempla actuaciones en otros 30 municipios de la provincia. Esta nueva convocatoria, cuyas actividades finalizarán en mayo de 2027, cuenta con un presupuesto de 144.250 euros, reafirmando el compromiso de la institución provincial con la participación juvenil, la educación ambiental y la implicación de las nuevas generaciones en la construcción de un futuro más sostenible.