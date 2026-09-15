Nueve ferias convertirán el patio de la Diputación de Sevilla en el "escaparate de la provincia" hasta diciembre

Archivo - Los vinos y licores de la provincia, protagonistas en la muestra del patio de la Diputación, en foto de archivo - DIPUTACIÓN DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El patio de la Diputación de Sevilla volverá a convertirse este otoño en un "gran escaparate" de la actividad económica, gastronómica, cultural y artesanal de los municipios sevillanos con la 'Muestra de la Provincia 2026'. La cita, que organiza cada año la institución, tendrá lugar los fines de semana entre el 17 de octubre y el 20 de diciembre.

El cartel y algunos detalles de las nueve ferias han sido presentados este martes, 16 de septiembre, en un encuentro al que ha asistido el vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, junto con representantes de los sectores que reúnen las distintas ferias y profesionales que participan en ella.

La muestra mantendrá el modelo al aire libre implantado en 2021 y dispondrá de 41 casetas de madera climatizadas. A ello se sumará este año una zona de escenario más amplia y con una imagen renovada, concebida para acoger actividades de dinamización.

La marca de promoción agroalimentaria 'Sabores de la Provincia de Sevilla', impulsada por Prodetur, será de nuevo la protagonista de siete de estas nueve ferias, a las que se le suman la XX Feria de Mujeres Empresarias, promovida por el Área de Cohesión Social e Igualdad, y la IV Feria Provincial de Cerámica Artesanal, organizada por el Área de Cultura y Ciudadanía.

Rodríguez Hans ha subrayado el valor de esta iniciativa como herramienta de promoción para las pequeñas y medianas empresas de la provincia. "Durante estos meses traemos hasta el corazón de Sevilla una pequeña representación de todo lo que tenemos en nuestros pueblos. Queremos que nuestros empresarios y empresarias encuentren aquí un escaparate para darse a conocer y llegar a nuevos clientes".

En este sentido, el vicepresidente ha incidido en que la citada muestra "es un ejemplo más de cómo la Diputación trabaja para dar visibilidad a nuestros productores locales", al tiempo que ha destacado el papel de 'Sabores de la Provincia de Sevilla' como apuesta central de Prodetur para sus citas en el calendario.

CALENDARIO DE LA MUESTRA DE LA PROVINCIA

La primera de las ferias será la del Aperitivo y Cerveza Artesanal, que alcanza su novena edición, los días 17 y 18 de octubre. Le seguirá, del 23 al 25 de ese mes, la XX Feria Provincial de Mujeres Empresarias, que organiza el Área de Cohesión Social e Igualdad, mientras que el 31 de octubre y el 1 de noviembre será el turno de la XVIII Feria de Productos Locales 'Sabores de la Provincia'

La V Feria Provincial de Cerámica Artesanal, que impulsa el Área de Cultura y Ciudadanía, está fijada para el fin de semana del 7 y 8 de noviembre. Una semana más tarde se celebrará la XVI Feria de los Vinos y Licores.

Además, la XVIII Feria de Productos Locales 'Sabores de la Provincia' --segunda edición-- está programada para el tercer fin de semana de noviembre, y el mes se despide con la XI Feria del Pan, Aceite y Aceitunas y la XI Feria de Productos ECO.

En diciembre, los días 12 y 13 de diciembre se desarollará la XVIII Feria de Productos Locales 'Sabores de Navidad' --primera edición-- y los días 19 y 20 de, la continuación.

Se trata de unna cita consolidada con la provincia, respaldada por la respuesta del público en su anterior edición. Un total de 54.184 personas visitó la mencionada muestra en 2025, durante la que se desarrollaron 159 actividades de dinamización dirigidas al público.