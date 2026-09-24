Pablo López protagoniza la cita de este viernes en Alcalá (Sevilla) en el Festival del Patio + Metrópolis

Nuevo trabajo del artista Pablo López. Archivo. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El artista Pablo López protagonizará la cita de este viernes en el marco del Festival del Patio + Metrópolis de la Diputación de Sevilla con un concierto en la explanada del Auditorio Riberas del Guadaíra dentro de su gira 'El Niño del Espacio en Concierto 2026'.

Según ha informado la institución provincial en un comunicado, Pablo López se reencontrará con el público sevillano en el tramo final de una propuesta artística que mantiene como elementos centrales una "cuidada puesta en escena, una envolvente atmósfera, la interpretación y el piano, uno de sus sellos inconfundibles".

El artista encara así sus últimos conciertos antes de dar paso en 2027 a 'Hibakusha Tour', con el que abrirá un nuevo capítulo en su trayectoria.

El concierto comenzará a las 22,00 horas, aunque la apertura del recinto está fijada a las 20,00 horas. Desde esa hora estarán habilitados el control de acceso, el personal sanitario y de vigilancia, los aseos y el servicio de restauración, que permanecerá abierto hasta la medianoche. Se han dispuesto 12 carriles de control de acceso para garantizar la fluidez de la entrada.

De cara al acceso, desde el Ayuntamiento se recomienda al público acudir a pie siempre que sea posible. Para quienes se desplacen en vehículo, se han habilitado bolsas de aparcamiento público en los entornos de Mar Mediterráneo, la zona del Puente del Dragón y el entorno de San Francisco y Tren de los Panaderos.

Las personas con movilidad reducida acreditada dispondrán de plazas reservadas junto al Auditorio. Asimismo, la rotonda de acceso al recinto se cortará al tráfico desde las 19,00 horas, por lo que se aconseja planificar el desplazamiento con tiempo para evitar aglomeraciones.

Desde la organización se recuerda a quienes realicen su desplazamiento desde Sevilla capital que el desarrollo de la 38a edición de la Carrera Nocturna del Guadalquivir tendrá incidencia sobre la circulación en diferentes puntos del centro de la ciudad, así como de la Ronda Histórica.