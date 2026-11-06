Peñaflor (Sevilla) acoge en noviembre la XI Ruta de la Tapa, con especialidades de siete establecimientos

XI Ruta de la Tapa de Peñaflor presentada en Sevilla - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La localidad sevillana de Peñaflor celebrará el fin de semana del 13 al 15 de noviembre la undécima edición de la Ruta de la Tapa, un certamen que contará con las especialidades de siete establecimientos: el Asador El Corral, el Bar Central, el Bar El Llano, el Centro Cultural, El Cortijito, El Rincón de Murillo y El Trastero.

Según ha informado la Diputación de Sevilla en un comunicado, organizada por el Ayuntamiento y con el patrocinio de la Diputación a través de Prodetur, la programación de la Ruta se ha presentado en la Casa de la Provincia durante un acto que ha corrido a cargo del alcalde peñaflorense, José Ruiz Herman, acompañado por el concejal municipal de Juventud y Consumo, Ángel Sánchez Alcobendas, y por Aitor Corrales, del Asador El Corral, en representación de los hosteleros participantes.

Según ha explicado el alcalde, el objetivo de la puesta en marcha de la XI Ruta de la Tapa es "promocionar nuestra magnífica localidad dando a conocer su riqueza, patrimonio, variedad gastronómica, para así conseguir avanzar hacia una mejor oferta de servicios y un turismo de calidad, capaz de generar empleo y riqueza".

Como novedad, este año se vuelven a recuperar los Tapaportes y aquellas personas que lo completen los podrán depositar en cualquiera de los establecimientos participantes para participar en el sorteo de los premios, que han sido donados por los colaboradores y por el propio Ayuntamiento de Peñaflor.

Otra novedad de esta edición será el Premio popular. Se habilitará una plataforma digital accesible a través de Internet, mediante la cual las personas participantes en la Ruta podrán emitir un único voto por persona para elegir la que, a su juicio, sea la mejor tapa. Se realizará un sorteo entre los votantes, con un premio donado por la Organización o por entidades colaboradoras.

El establecimiento que obtenga el mayor número de votos será proclamado ganador del Premio Popular . La entrega de los premios tendrá lugar en el Ayuntamiento, el mismo domingo 15, durante la lectura del acta del Jurado, o a partir del lunes 16.