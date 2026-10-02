La Plazuela despide en Mairena (Sevilla) la tercera edición del Festival del Patio+Metrópolis con su gira 'Lugar No0'

Archivo - Luis Abril Martín, 'El Nitro' (i) y Manuel Hidalgo Sierra, 'El Indio' (d), componentes del grupo 'La Plazuela'. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 2 (EUROPA PRESS)

El Festival del Patio + Metrópolis, impulsado por la Diputación de Sevilla, encara este sábado su última cita de 2026 en el Recinto Hípico de Mairena del Aljarafe (Sevilla), que recibirá a La Plazuela, el dúo granadino formado por Manuel Hidalgo Sierra 'El Indio' y Luis Gonzaga Abril Martín 'El Nitro'.

Según ha detallado la Diputación de Sevilla en una nota de prensa, el dúo llevará al escenario sevillano una propuesta construida desde sus raíces andaluzas y abierta a la exploración de nuevos lenguajes sonoros. Flamenco, electrónica y nu funk conformarán el punto de partida de una música que reivindica especialmente la cultura popular granadina y que, en su evolución, incorpora también referencias al jazz, jungle, city pop japonés, salsa y otras sonoridades.

De esta manera, ese "cruce de tradición y contemporaneidad" atraviesa 'Lugar no0 (DLY)', el segundo trabajo de larga duración de La Plazuela, inmerso en una gira que encara sus últimas semanas.

Publicado como un ejercicio de búsqueda y evolución, 'Lugar no0 (DLY)' ha ampliado el universo sonoro del dúo "sin perder los elementos que han definido su identidad". A este trabajo se ha sumado el reciente single 'Si lo callo muero', en el que han vuelto a explorar su vertiente más experimental.

ACCESO AL RECINTO

Desde la organización se ha recomendado planificar con antelación la llegada al recinto, por lo que desde las 17,00 horas, las inmediaciones permanecerán cerradas al tráfico, por lo que se ha aconsejado evitar el vehículo particular y, siempre que sea posible, utilizar el Metro y el transporte público para facilitar la llegada y evitar incidencias.

La parada de Metro se encuentra junto al propio recinto, lo que facilitará especialmente el desplazamiento hasta el evento. La actuación está prevista para las 21,00 horas, aunque las puertas abrirán a las 19,00 horas, momento desde el cual, y como antesala, dará comienzo la ambientación musical, a cargo de la DJ La Chica Sin Sombrero.

Este sábado pondrá el punto final a una tercera edición que ha desplegado nueve conciertos entre el Patio de la Diputación y cinco municipios del área metropolitana: La Rinconada, Utrera, Alcalá de Guadaíra, Dos Hermanas y Mairena del Aljarafe.