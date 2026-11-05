El Pleno de la Diputación de Sevilla aprueba por unanimidad financiar proyectos turústicos de 44 municipios

Minuto de silencio en la Diputación antes del comienzo del Pleno ordinario - DIPUSEVILLA

SEVILLA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los proyectos de infraestructuras y promoción turística de 44 municipios sevillanos han visto este jueves, 5 de noviembre, luz verde de todos los partidos políticos del arco provincial para su realización, que será financiada por la Diputación de Sevilla con 19,5 millones de euros a través del Programa 'Más Sevilla Turístico 2026', tal como ha estipulado el Pleno de la institución, correspondiente a la sesión ordinaria del mes de octubre, que fue aplazada tras el luto oficial decretado en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Urda.

Precisamente el presidente, Javier Fernández, ha solicitado a toda la Corporación un minuto de silencio en conmemoración de las personas heridas y que han perdido la vida en dicho accidente y en apoyo de sus allegados, y, además, en memoria del que fue presidente de la institución y alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, recientemente fallecido.

'Más Sevilla Turístico 2026' está dirigido a entidades locales de la provincia, exceptuando la capital y los ayuntamientos que ya habían sido beneficiarios de la convocatoria del 2025, y articula la colaboración económica de la Diputación para la realización de inversiones municipales que supongan un impulso al desarrollo del turismo sostenible, como sector estratégico de la economía sevillana.

Los proyectos autorizados a ayuntamientos y Entidades Locales Autónomas (ELA) a través de esta convocatoria de subvenciones se encuadran en la construcción de alojamientos turísticos, establecimientos hosteleros, albergues y apartamentos turísticos, campamentos de turismo, casas rurales, áreas de pernocta de autocaravanas e infraestructuras relacionadas con turismo activo.

Igualmente por unanimidad, se han aprobado también las Bases específicas para la distribución de subvenciones destinadas a la financiación de los costes de adquisición de los materiales de los proyectos de obras y servicios incluidos en el Programa de Empleo Agrario 2026, que ascienden a un total de 19,2 millones, de los que la Diputación aporta 4,8 millones, y el resto la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local.

Financiado de forma conjunta por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Junta de Andalucía y las diputaciones provinciales, el Programa de Empleo Agrario constituye una herramienta estratégica para el desarrollo local y la generación de oportunidades en los municipios sevillanos. Las inversiones aprobadas permiten a los ayuntamientos de la provincia acometer intervenciones esenciales para la mejora de infraestructuras y servicios públicos.

En total, el programa moviliza 42,6 millones para subvencionar los costes salariales y las cotizaciones empresariales del personal contratado en la ejecución de las obras. A esta cuantía se suman 19,2 millones orientados a la subvención de gastos y suministro de materiales y maquinarias (el equivalente al 45% de la aportación del SEPE para mano de obra). De esta partida destinada a materiales, la Junta aporta un 75% y la Diputación de Sevilla asume el 25%.

Con respecto al Programa de Empleo Agrario, la Diputación articula su acción en una triple vertiente: como entidad cofinanciadora del programa, al que aporta fondos propios para la adquisición de los materiales; es entidad beneficiaria de la subvención concedida por la Junta de Andalucía y, además, la administración que otorga las subvenciones de materiales.

CAPÍTULO IMPORTANTE EN EL PLENO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Acuerdo también de todo el Plenario en la aceptación a prorrogar hasta el 30 de septiembre de 2027 el plazo límite para la ejecución de las actuaciones del Programa de Cooperación General, financiado con 25Meuro destinados a la realización de micropolíticas del día a día de los ayuntamientos de la provincia, para poder así garantizar la completa ejecución de determinadas actuaciones y evitar que proyectos de los municipios que se encuentran en tramitación, contratación o ejecución puedan quedar sin culminación por la insuficiencia del plazo disponible.

Visto bueno unánime a distintas medidas operativas para la cobertura y atención de situaciones de emergencia y de riesgo en la Red Viaria Provincial, hasta la formalización de los próximos contratos de conservación de sus distintas zonas; adquisición de vehículo a motor para la prestación de servicios municipales en el Ayuntamiento de Martín de la Jara; asistencia técnica archivística a La Puebla de los Infantes, Alcolea del Río y Montellano, municipios menores de 10.000 habitantes, o la modificación de los Estatutos de la Mancomunidad de Servicios La Vega, por la adhesión del Ayuntamiento de Camas a la entidad para la prestación de los servicios de recogida selectiva de residuos, tratamiento de residuos y gestión integral del Punto Limpio municipal.

También se ha ratificado con la unanimidad del Plenario un suplemento de créditos de 2,8 millones, financiados con remanente del Presupuesto General 2025 y que se suman a los 20 millones de los Fondos AFIVI, que la Diputación ha destinado a la partida de préstamos a largo plazo que concede a los municipios para la promoción y venta de vivienda, tal como remarca la Diputación en una nota de prensa.

Por último, se ha aprobado la incorporación del diputado Alejandro Cruz Jiménez al Grupo Popular de la Corporación, en sustitución de Gloria Guillén, diputado que ha tomado posesión en esta sesión plenaria.