Prorrogado en Sevilla hasta el 7 de junio la exposición de la muestra de arte iberoamericano 'Itinerancias'

Archivo - Exposición 'Itinerancias' en la Diputación de Sevilla - DIPUTACIÓN DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha anunciado este lunes la prórroga hasta el próximo 7 de junio de la exposición de la muestra de arte iberoamericano contemporáneo 'Itinerancias', desdoblada en dos formatos: por una parte, 'Nexos' con fondos de arte contemporáneo iberoamericano de la Fundación Obra Pía de los Pizarros; por otra, 'Entre el mar y el barro', una selección de obras de artistas contemporáneos de Trujillo, en Perú.

Según ha informado la institución provincial en una nota de prensa, fruto del acuerdo entre la Fundación Obra Pía de los Pizarros, Otoño Cultural Iberoamericano y la fundación Caja Rural del Sur, con la colaboración de la Casa de la Provincia, el proyecto está comisariado por María del Socorro MoraC y ambas muestras reúnen un "singular colectivo de artistas, que reflejan la enorme riqueza creativa de las artes plásticas contemporáneas en el ámbito iberoamericano".

La Colección FOPP de Arte Contemporáneo Iberoamericano alberga más de un centenar de obras de arte que van desde pinturas, esculturas, dibujos y fotografías hasta instalaciones artísticas y videoarte, un recorrido visual que abarca desde la figuración a la abstracción y transita por el expresionismo, el surrealismo, los nuevos realismos, el informalismo o el arte conceptual.

El leitmotiv de la colección es 'La diversidad como identidad' y su contenido es el enlace entre generaciones y la muestra de nuestra evolución. Las obras que la conforman reúnen a artistas importantes, consagrados y emergentes.

Por su parte, la ciudad de Trujillo (Perú), que comenzó su historia colonial con el nombre de 'Villa de Truxillo', fue fundada en 1534 por Diego de Almagro y oficializada por el marqués Francisco Pizarro en 1535. Los asentamientos de culturas precolombinas, como la Moche y la Chimú se desarrollaron 'Entre el Mar y el Barro'.

Artpec pretende ser una vitrina que muestre la estrecha relación entre pasado, presente y futuro a través de artistas que apuestan por creatividad y compromiso cultural.