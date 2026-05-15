Publicado 15/05/2026 13:55

La provincia de Sevilla acogerá el congreso nacional de SKAL, la mayor red global de profesionales del turismo

Foto de familia tras la presentación institucional del congreso SKAL España que acogerá la provincia a finales de año.
Foto de familia tras la presentación institucional del congreso SKAL España que acogerá la provincia a finales de año. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Sevilla será sede este año del 68º Congreso de SKAL España, un encuentro que convertirá al territorio en "punto de referencia" para destacados profesionales y responsables del sector turístico nacional e internacional, y cuya presentación institucional ha tenido lugar en la sede de Prodetur.

El acto ha contado con la participación del vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, y el presidente de SKAL Sevilla, Manuel Domínguez, junto a miembros de la directiva de la organización en Sevilla. El Congreso de SKAL España, cuya celebración está prevista para finales de año, reunirá a representantes de distintos ámbitos de la industria turística en torno a un foro de intercambio profesional, promoción de destinos y fortalecimiento de relaciones empresariales dentro del sector, explica en una nota de prensa.

Rodríguez Hans ha destacado la importancia de que Sevilla acoja encuentros de estas características, "que contribuyen a proyectar la imagen de la provincia como destino turístico de primer nivel y como espacio idóneo para la celebración de congresos y eventos profesionales".

Asimismo, ha subrayado el compromiso de Prodetur y de la Diputación de Sevilla "con aquellas iniciativas que generan oportunidades económicas, promocionan el territorio y fortalecen la industria turística provincial".

Por su parte, desde SKAL Sevilla se ha puesto en valor la relevancia de este congreso para seguir impulsando la colaboración entre profesionales del turismo y favorecer la promoción de la provincia de Sevilla dentro de las redes internacionales del sector.

SKAL Sevilla y SKAL España forman parte de SKAL Internacional, considerada la mayor red global de profesionales del turismo, fundada en 1934 y con más de 12.000 socios en todo el mundo.

La organización integra a representantes de diferentes segmentos de la industria turística con el objetivo de promover el turismo, fomentar el networking profesional y contribuir al desarrollo de destinos turísticos a nivel internacional. SKAL Internacional es, además, miembro afiliado de la Organización Mundial del Turismo (OMT).

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