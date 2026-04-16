Publicadas las bases del certamen de monografías 'Arhivo Hispalense 2026' de la Diputación de Sevilla

Logotipo del certamen de monografías 'Arhivo Hispalense 2026' que impulsa la Diputación - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha abierto el plazo para participar en el concurso anual de monografías 'Archivo Hispalense 2026', tras su publicación oficial en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Esta convocatoria, de carácter técnico y académico, busca incentivar la producción científica e investigadora en torno a la realidad histórica y cultural de la provincia a través de trabajos originales e inéditos.

El certamen se estructura en cuatro secciones fundamentales: Historia, Literatura, Arte y Ciencias Sociales. Para cada una de estas modalidades, la convocatoria contempla la concesión de un primer premio dotado con 5.000 euros y un accésit de 3.000 euros. Además de la cuantía económica, las bases establecen que las obras ganadoras serán editadas, promocionadas y distribuidas por la institución provincial, con una tirada que alcanzará, como máximo, los 1.200 ejemplares por obra, detalla en una nota de prensa.

Las monografías presentadas deben cumplir estrictamente con criterios de originalidad, no habiendo sido premiadas ni evaluadas en ediciones anteriores del certamen. Las bases especifican que, en caso de que los trabajos procedan de tesis doctorales, estos deberán haber sido adaptados previamente para su edición como monografía, un criterio de transformación que el jurado tendrá en cuenta cuando valore.

Asimismo, todo el material gráfico incluido debe ser original o contar con los correspondientes permisos de reproducción. Para garantizar la homogeneidad en la evaluación, se han establecido límites de extensión que oscilan entre las 200 y las 300 páginas de texto (incluyendo notas y apéndices), permitiéndose hasta un total de 350 páginas si se incluyen ilustraciones.

Los aspectos formales requieren el uso de la fuente Times New Roman (12 puntos para cuerpo y 10 para notas), interlineado de 1,5 y márgenes de 2,5 cm. Los participantes deberán entregar un ejemplar impreso en tamaño A-4 junto con el soporte digital correspondiente en formatos PDF y procesador de textos.

PROCEDIMIENTO DE ENTREGA Y PLAZOS

El plazo de admisión de originales finalizará el próximo 26 de junio de 2026. Los investigadores interesados podrán remitir sus trabajos por correo certificado al Servicio de Archivo y Publicaciones (avenida Menéndez Pelayo, 32) o entregarlos presencialmente en el Registro General de la Diputación (Área de Cultura y Ciudadanía).

Una vez cerrado el plazo, el jurado dispondrá de un periodo máximo de seis meses para notificar el fallo. Con la apertura de esta convocatoria, se invita a historiadores, humanistas y científicos sociales a volcar su rigor y su mirada analítica sobre el pasado y el presente de nuestra provincia, contribuyendo así a enriquecer el patrimonio bibliográfico común.