El toque de Alejandro Hurtado tiene una cita en San Luis de los Franceses por la Bienal de Sevilla

El guitarrista Alejandro Hurtado - DIPUSEVILLA

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla vuelve a poner a disposición de los amantes del flamenco el Conjunto Monumental de San Luis de los Franceses como un enclave de excepción dentro de los espectáculos articulados en la Bienal de Flamenco. En esta ocasión, con un espectáculo del guitarrista Alejandro Hurtado este fin de semana, con la colaboración de Enrike Solinís.

Desde el Área de Cultura y Ciudadanía se revalida el compromiso de la institución provincial con el arte jondo en calidad de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad: "una seña de identidad vertebral para Sevilla y sus municipios que sitúa a la provincia como espacio de acogida y referencia para intérpretes y creadores de todas las procedencias", destaca en un comunicado.

La actividad en el templo barroco tiene una nueva cita este fin de semana con la celebración de dos sesiones por la mañana, el sábado 19 y el domingo 20 de septiembre a partir de las 12,00 horas. Se trata de un "viaje sonoro" entre el barroco, la lírica clásica y la pureza flamenca.

El marco arquitectónico de San Luis de los Franceses, impregnado de columnas salomónicas, juegos de espejos y un recogimiento lírico singular, se convierte en el escenario perfecto para un recorrido instrumental por la evolución de las cuerdas.

El programa transita desde las formas clásicas y composiciones de Francisco Tárrega hasta los toques maestros de Ramón Montoya y Niño Ricardo, entrelazándose con la creación propia de Hurtado por granaínas, alegrías, farrucas, seguiriyas, tarantas o bulerías, culminando en el diálogo tímbrico de marionas y canarios junto a Solinís.

Nacido en San Vicente del Raspeig en 1994, Alejandro Hurtado encarna una de las figuras más sólidas de la guitarra actual, combinando con maestría la rigurosidad clásica con la raíz del toque flamenco. Tras formarse con maestros como Manolo Sanlúcar, José Antonio Rodríguez o Rafael Riqueni y profundizar en la escuela de Caño Roto, el concertista ha llevado su música a espacios como el Teatro Real, el Palau de la Música o el Barbican Center de Londres, destacando asimismo por sus destacadas colaboraciones y arreglos para grandes figuras del cante como Mayte Martín o Miguel Poveda.

Con esta nueva propuesta escénica, la corporación provincial reafirma su determinación de situar el patrimonio monumental al servicio de la alta creación artística, brindando al público la oportunidad de presenciar recitales de gran formato en un enclave histórico único.

Esta cita en San Luis de los Franceses forma parte de una política cultural global impulsada por el Área de Cultura y Ciudadanía para fortalecer el tejido flamenco en todos los rincones del territorio provincial.

La Diputación sostiene un firme compromiso a través del festival Duende, la vertiente flamenca del Circuito 107 Cultural, la programación flamenca del Festival Internacional de Danza de Itálica y las propuestas específicas organizadas en épocas como la Navidad o la Cuaresma, sin olvidar la colaboración continua con la Federación Provincial de Sevilla de Entidades Flamencas con la que ha articulado eventos como los festivales Entre naranjos y olivos o Sevilla flamenca; y con la que prepara ya el encuentro de Peñas y también la programación del 50 aniversario de la propia entidad.