Xabier Fortes y Luis García Montero protagonizan este viernes la cita de 'Diálogos para la Paz' en Sevilla

Diálogos por la Paz de la Diputación de Sevilla - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El periodista Xabier Fortes y el escritor y director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, protagonizarán este viernes una nueva sesión de 'Diálogos por la Paz', proyecto organizado por la Diputación de Sevilla.

Según ha compartido la institución provincial, la cita propone un espacio de encuentro y reflexión compartida en torno a la paz, la convivencia y la importancia del diálogo en la sociedad actual.

Así, ambos aportarán sus respectivas miradas sobre la realidad de nuestro tiempo, el papel de la memoria y la necesidad de favorecer el entendimiento desde el intercambio de ideas y el respeto a las diferentes perspectivas.

'Diálogos para la Paz' forma parte del programa de actividades promovido por la Diputación de Sevilla con motivo del 90 aniversario del inicio de la Guerra Civil española.

La sesión del viernes dará continuidad al encuentro celebrado el pasado 9 de octubre en la Casa de la Provincia, que contó con la participación de la periodista Silvia Intxaurrondo y el humorista y comunicador Manu Sánchez, bajo la moderación de la politóloga Ana Salazar.