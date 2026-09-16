Airbus convoca el referéndum a toda la plantilla en España para el 24 y 25 de septiembre

Trabajadores de Airbus se concentran a las puertas de la sede de Getafe, a 1 de septiembre de 2026, en Getafe, Madrid (España).- Jesús Hellín - Europa Press

SEVILLA/MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Airbus ha anunciado, previas conversaciones con los interlocutores sociales, la convocatoria del referéndum los próximos 24 y 25 de septiembre para la plantilla de todos los centros de trabajo en España con el fin de desbloquear el conflicto laboral, en el marco de la nueva propuesta de entendimiento alcanzada el pasado 4 de septiembre en el Ministerio de Industria.

Tal y como ha explicado en un comunicado, la votación contará con auditores de todos los sindicatos que deseen participar y con la intervención de la consultora externa PwC para garantizar la "máxima transparencia e integridad" del proceso.

El entendimiento alcanzado con ATP, CCOO y SIPA destaca por el compromiso de pago del IPC real y la recuperación del poder adquisitivo de un 7,95% distribuido proporcionalmente en cuatro años, hasta 2029, mientras mantiene de manera íntegra el acuerdo actual de teletrabajo, entre otras medidas.

Así, las subidas anuales, todas ligadas al IPC, se les aplicará un alza del 2%, excepto en 2029, cuyo aumento será del 1,95%.

Desde Airbus ha vuelto ha reiterar que esta propuesta define una solución "equilibrada" al conflicto que mejora las condiciones laborales y garantiza que la compañía en España mantiene "una posición fuerte y competitiva".

En sus palabras, supone una "oportunidad colectiva" que les permite proteger la estabilidad de la empresa, el bienestar y la seguridad de todos los empleados, y el futuro de nuestra actividad industrial en España.

Este mismo miércoles, CCOO pedía convocar la consulta antes de que acabara septiembre para implementar sus términos en las fechas acordadas, en el caso de que la oferta saliera respaldada.

A su vez, el sindicato mayoritario en España ha hecho un llamamiento a los trabajadores para votar a favor de la misma, ya que permitirá "consolidar las importantes mejoras salariales y laborales acordadas", en beneficio del conjunto de la plantilla y de la estabilidad de las personas trabajadoras del sector.

LA HUELGA INDEFINIDA PERMANECE PARADA

Desde el pasado 9 de septiembre, la huelga indefinida continúa pausada tras más de dos semanas vigentes de movilizaciones, y pese a que la reciente votación de la plantilla representada por el comité de huelga votara a favor de seguir con los paros, aunque con una diferencia pequeña de 67 votos.

Esta pausa se produjo con motivo de la reunión de urgencia en el seno del Ministerio de Industria y Turismo, que contó con la presencia del titular del ramo, Jordi Hereu, junto con los sindicatos y el consejero delegado de Airbus, Guillaume Faury.

Tras alcanzar un entendimiento, el ministro lo calificó de "magnífico", argumentando que "salen ganando los trabajadores en sus condiciones salariales y laborales, a la vez que se garantiza la competitividad y la viabilidad industrial de Airbus España".

A la hora de valorar la mediación del Gobierno en el conflicto, subrayó que el Ejecutivo interviene para ayudar al diálogo social y "solo en casos de excepción", tal y como ha señalado en el caso de Renault.

CLAVES DEL ACUERDO

En cuanto a los aspectos principales dela propuesta que está encima de la mesa, en el apartado retributivo, aborda el compromiso de destinar un 0,5% adicional para las revisiones salariales individuales (RSI) y otro 0,5% específico para cubrir el capítulo de promociones profesionales internas.

También, con el objetivo de compensar la diferencia económica conocida como "Efecto Abril", la empresa contempla la realización de un pago único de 2.000 euros brutos no consolidables pagables en octubre de 2025.

En teletrabajo, se mantiene la política de trabajo a distancia y se respetan los acuerdos individuales, incluido el 40% en remoto, al igual que el acuerdo actual con dos semanas de vacaciones obligatorias en lugar de tres y dos semanas flexibles en lugar de una.

Sobre el Proyecto Bromo, se garantizan las condiciones del Convenio Colectivo desde el primer día hasta la negociación de uno nuevo en la entidad resultante, manteniendo la antigüedad, sin periodo de prueba y con acceso al empleo interno de Airbus.

Mientras, la empresa ha retirado el recurso ante el Tribunal Supremo sobre el concepto de Bradford, acordando eliminar la retirada del complemento, devolver los importes en octubre y crear un grupo de trabajo conjunto para negociar un nuevo sistema de control del absentismo.