El 061 forma a 2.200 jóvenes de Granada en reanimación en el Cardiomaratón 2025

Los delegados territoriales de Salud y Consumo, Indalecio Sánchez-Montesinos, y de de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación, María José Martín, con técnicos del 061 - JUNTA

GRANADA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, y la Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta en Granada han organizado junto a las de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación un nuevo Cardiomaratón con motivo del Día Europeo de Concienciación ante la Parada Cardíaca, que se conmemora desde el año 2013, el día 16 de octubre. Durante estos años y hasta la fecha, un total de 14.731 jóvenes granadinos han sido entrenados en estas técnicas.

Los cardiomaratones 061 son unas jornadas de entrenamiento masivo en reanimación cardiaca, coordinadas por el Centro de Emergencias Sanitarias 061 en todas las provincias andaluzas, tras la designación del Parlamento Europeo de este día para la concienciación ante la parada cardiaca en toda la Unión Europea. Estas jornadas han recibido la visita de los delegados territoriales de Salud y Consumo, Indalecio Sánchez-Montesinos, y de de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación, María José Martín, acompañados de la directora del Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Granada, María Paz Carmona, según ha detallado la Junta en una nota.

Para Martín, "nos reunimos en este día con la misión más noble: salvar vidas. Con un legado de 14.731 jóvenes granadinos ya formados, hoy damos la bienvenida a 2.200 estudiantes de secundaria en esta duodécima edición, que son el corazón de la jornada. Lo que aprendan en 45 minutos trasciende el currículo; es una lección de humanidad y responsabilidad que los convierte en el eslabón crucial de la cadena de supervivencia. Desde la Delegación de Educación, reafirmamos nuestro compromiso de llevar este conocimiento a las aulas, porque educar es formar personas competentes para la vida, capaces de dar una segunda oportunidad a quien lo necesite".

Estas jornadas que cumplen su duodécima edición, han tenido lugar en el edificio de Servicios Generales de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Granada, ubicada en el PTS, donde se han llevado a cabo el entrenamiento de 2.200 jóvenes procedentes de centros de educación secundaria obligatoria, que a lo largo de la mañana y en grupos reducidos se han entrenado en estas técnicas durante una hora cada uno.

Para ello, se han dado cita docentes que colaboran de forma voluntaria en esta actividad y que pertenecen al servicio provincial del 061, a la Facultad Ciencias de la Salud de la Universidad de Granada, a la facultad de Enfermería de la Universidad de Granada, a la facultad de Medicina de la Universidad de Granada, al Colegio Oficial de Médicos de Granada y al de Enfermería, a los hospitales universitario Virgen de las Nieves y San Cecilio Granada, los de alta resolución de Guadix y de Loja, el distrito Sanitario Granada-Metropolitano, las áreas de Gestión Sanitaria Sur Granada y Nordeste Granada, la Subdelegación de Defensa de Granada, y la Base Aérea de Armilla.

También al Acuartelamiento Cervantes, la Comandancia de la Guardia Civil de Granada, el Cuerpo Nacional de Policía de Granada, la Policía Local de Granada, los Bomberos Diputación de Granada, el Parque de Bomberos de Granada, Bomberos de Baza, Semes Andalucía, Iavante Fundación Progreso y Salud, la agrupación de voluntarios de Protección Civil de Granada, Cruz Roja Española, el 112, Asistencia Los Ángeles, Ambulancias Grupo SSG , IES La Zafra, Asociación Mucho Corazón de Motril y Grupo Español de Reanimación Cardiopulmonar Pediátrica y Neonatal.

Durante el acto de presentación de estas jornadas, las autoridades han hecho entrega de un reconocimiento especial a tres personas que actuaron como primeros intervinientes aplicando las técnicas básicas de reanimación y contribuyendo así de manera decisiva a salvar la vida de tres personas que sufrieron una parada cardiaca. La alerta inmediata al 061 y la decidida intervención de los primeros intervinientes que se encontraban en el lugar mientras llegaban los equipos de emergencias sanitarias, salvaron la vida de estas personas.

Estas son distinciones que otorga el Centro de Emergencias Sanitarias 061 en nombre de todos los profesionales sanitarios a personas que, con sus gestos solidarios y ejemplares, inician la denominada cadena de supervivencia tras presenciar una parada cardiaca.