Unos 4.500 escolares de dos años estrenan gratuidad en el servicio de atención socioeducativa

Un total de 8.436 menores cordobeses de tres años se han incorporado este pasado miércoles a las aulas con motivo del primer día lectivo en el primer ciclo de Educación Infantil. De ellos, y como principal novedad de cara al curso 2025-2026, 4.500 niños de dos años, de los 250 centros que componen la red en la provincia, disfrutarán de gratuidad en el servicio de atención socioeducativa.

Tal y como ha indicado la Junta de Andalucía en una nota, el precio por alumno de dicho servicio es de 240,53 euros, que asume en su totalidad la Consejería. En el computo general de la etapa, en todos sus tramos de edades, 6.887 familias de la provincia poseen el 100% de bonificación en el servicio de atención socioeducativa, un 9,38 % más que en el curso anterior.

La inversión prevista para esta medida en este curso escolar es de 40 millones de euros. En el conjunto de la etapa, la Junta destina este año un total de 290 millones de euros a ayudas a las familias, 107,3 millones más que en 2018, un 58% de incremento. El total del presupuesto de la Junta para el primer ciclo de Infantil en este curso supera los 400 millones de euros.

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta, Diego Copé, ha visitado en la jornada del viernes uno de estos centros, concretamente la Escuela Infantil La Victoria, situada en la capital y que cuenta a día de hoy con 51 menores.

Copé ha destacado "el extraordinario esfuerzo de la Junta por para facilitar la conciliación entre la vida laboral y familiar, siendo el primer paso para alcanzar, en un plazo máximo de seis años, el nuevo modelo de gratuidad del servicio socioeducativo, que se extenderá también a los tramos de 0 y 1 año, es decir, al primer ciclo de Educación Infantil al completo".

Por tramos de edad, este inicio de curso ha comenzado en la provincia con 585 escolares en el tramo de cero años, 3.356 en el de uno y 4.495 escolares en el de dos. La matriculación en el primer ciclo de Educación Infantil permanecerá abierta durante todo el curso escolar. Según datos de la Consejería, se espera una tendencia al alza en la escolarización en Córdoba a lo largo del curso, con la estimación de superar la cifra de 9.700 niños en la red de escuelas infantiles de la provincia. La oferta lanzada el pasado mes de marzo asciende a 11.698 plazas.

A fin de facilitar al máximo de compatibilidad entre vida laboral y familiar, tanto las escuelas infantiles como los centros de educación infantil, ofrecerán sus servicios de lunes a viernes todos los días no festivos del año, salvo el mes de agosto, en horario ininterrumpido de 7,30 a 17,00 horas, siendo un máximo de ocho las horas de permanencia en los centros de los escolares.

El régimen ordinario de clase, que comenzó el tercer día hábil del mes de septiembre, finalizará el penúltimo día hábil del mes de julio de cada año. La Educación Infantil se considera en nuestra Comunidad una etapa de carácter educativo y no solo asistencial y de escolarización voluntaria.