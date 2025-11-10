Unos 500 centros educativos de Málaga ponen en marcha este curso el programa de hábitos de vida saludable

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía en Málaga, Miguel Briones - JUNTA

MÁLAGA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Málaga, Miguel Briones, ha acudido este lunes al Instituto Europeo de la Alimentación Mediterránea (Ieamed), en el Parque Tecnológico de Andalucía, donde se han celebrado las Jornadas Provinciales del programa educativo Hábitos de Vida Saludable.

Este plan formativo tiene como objetivo desarrollar competencias que faciliten la elección y adopción de estilos de vida saludables por parte del alumnado. Se trata, en definitiva, de contribuir al desarrollo integral de los estudiantes a través de la salud y el bienestar.

En los actos de esta jornada, destinados a los centros de Secundaria, han participado los coordinadores de los 158 institutos que desarrollan el programa. Si bien, un total de 493 centros educativos de la provincia, de todas las etapas, están inscritos en él, lo que implica a más de 43.000 estudiantes.

Los objetivos fundamentales de las jornadas han sido, entre otros, presentar a los expertos que asesorarán a los centros educativos participantes, así como los recursos provenientes de organismos e instituciones colaboradoras, entre los que destacan la Dirección General de Tráfico, el Instituto Andaluz de la Juventud, el Centro Provincial de Drogodependencia o el propio Ieamed, que ha ejercido de anfitrión.

El programa Hábitos de Vida Saludable dispone de cuatro líneas de trabajo. En primer lugar, 'Creciendo en Salud', dirigido a alumnado de Educación Infantil y Primaria. En segundo lugar, 'Educación Vial', enfocado a la formación del profesorado. En tercer lugar, 'Forma Joven', destinado a estudiantes de Educación Secundaria y que incluye la asesoría del mismo nombre. Y, por último, 'Mediadores en salud', dirigido también al alumnado de Educación Secundaria.

En este contexto, durante las jornadas de hoy se han compartido experiencias de éxito llevadas a cabo durante los cursos anteriores, tales como 'Escuela de superhéroes', del IES Jardines de Puerta Oscura, y 'Un lienzo en blanco para una vida saludable', del IES Ana Carmona 'Veleta'.

Durante su intervención, el delegado territorial de Desarrollo Educativo ha recordado la necesidad de "guiar a la juventud en lo físico y en lo emocional, especialmente en tiempos de aldea global y dominio de las nuevas tecnologías". Asimismo, ha remarcado "la importancia de conocer al alumnado y ofrecerle herramientas para que sepan desarrollar su personalidad".

En este sentido, ha añadido, "la aplicación de este programa de Hábitos de Vida Saludable desempeña un papel esencial gracias, entre otras cosas, a la labor del personal de los centros, así como a los organismos e instituciones que contribuyen a él".

JORNADAS PROVINCIALES ALDEA

En relación con los planes y programas educativos de la Junta de Andalucía, Miguel Briones, estuvo también presente el pasado miércoles en las Jornadas Provinciales Aldea, celebradas en el auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga. Este programa formativo promueve el desarrollo de iniciativas de educación ambiental ante la situación de emergencia climática actual, la conexión con la naturaleza y renaturalización de espacios, el desarrollo sostenible, así como el fomento de las relaciones del ser humano con su entorno social y natural.

En el encuentro estuvieron presentes los coordinadores de los 287 centros educativos de la provincia de Málaga inscritos en Aldea, a saber, 108 institutos, siete escuelas infantiles, 13 colegios públicos rurales y centros de educación permanente, 135 colegios de Educación Infantil y Primaria, 22 centros de desarrollo profesional y 2 centros de Educación Especial.

De estos centros educativos, han recibido recientes reconocimientos por sus logros en los ámbitos del medio ambiente y la sostenibilidad los CEIP San José de Calasanz y Nuestra Señora de Gracia, ambos en Málaga capital, y el IES Sierra de Mijas.

Otros centros educativos malagueños premiados desde el curso 2022/23 con la Bandera Verde por sus méritos a la hora de incorporar proyectos ambientales entre su alumnado han sido el IES Cánovas del Castillo (Málaga), el CEIP Josefina Aldecoa (Torre de Benagalbón), el IES Valle del Sol (Álora) y el CEIP Emilia Olivares (Alhaurín el Grande).

Durante el acto de presentación de las jornadas, el delegado territorial de Desarrollo Educativo felicitó a los coordinadores del plan Aldea por su implicación en la promoción de la sostenibilidad, lo que convierte a Málaga "en una de las provincias más comprometidas con la educación ambiental".

Asimismo, destacó la relevancia de Aldea, ya que "implementa entre la juventud medidas sostenibles y contribuye a crear una sociedad mucho más consciente y comprometida".

Cabe recordar, por último, que el programa Aldea ofrece dos líneas de trabajo a los centros educativos. Por un lado, 'Recapacicla' para promover la sensibilización sobre la gestión de residuos y el reciclaje. Por otro lado, 'Huertos escolares', cuyo objetivo es fomentar el respeto al entorno, la alimentación saludable y el trabajo. Ambas líneas de trabajo están dirigidas al alumnado de todas las enseñanzas.