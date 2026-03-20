El 93,7% del alumnado de Córdoba del Primer ciclo de Infantil tendrá educación gratuita el próximo

Archivo - Una escuela infantil. - DIPUTACIÓN - Archivo

CÓRDOBA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 93,7% de las familias cordobesas con niños escolarizados en el primer ciclo de Infantil (0-3) dispondrá de educación gratuita el próximo curso 2026/27, según las previsiones de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que extenderá la esa gratuidad a los escolares de un año. De este modo, el servicio de atención socioeducativa será gratuito para las plazas de uno y dos años, tanto en las Escuelas Infantiles de la Junta como en los centros adheridos al programa de ayudas a las familias.

Así lo ha indicado el Gobierno andaluz en una nota en la que ha detallado que, gracias a esta ampliación, se estima que más de 11.200 menores cordobeses, hasta 130.000 en toda Andalucía, podrán beneficiarse de la medida el próximo año escolar y supondrá un ahorro para las familias andaluzas que puede alcanzar los 240 euros al mes por hijo, y hasta 2.645 euros en un curso de once meses.

Este avance hacia la gratuidad del primer ciclo de Infantil es una de las medidas que la Junta ya inició el curso pasado en el tramo de dos años y que se ampliado para el próximo a los niños de un año de edad, con el objetivo de para facilitar la conciliación entre la vida laboral y familiar especialmente entre las clases medias y trabajadoras y las familias desfavorecidas.

Esto supone que el 26/27 será un curso donde convivirán dos modelos, el de cero años, que seguirá como hasta ahora, con sus servicios y bonificaciones y una gratuidad completa que ya alcanza el 50% en función de la renta, y el tramo de uno y dos años, con la gratuidad de la educación para todos en el servicio socioeducativo lo que permitirá llegar a un mayor número de familias y, en especial, al alumnado en situación de riesgo de pobreza y exclusión social.

Se trata de una de las medidas más importantes destinadas a las familias andaluzas en materia de conciliación y ayuda a la natalidad, que beneficia a miles de familias de clase media trabajadora y aumenta la protección de las más vulnerables, que seguirán siendo prioritarias.

Respecto a la tasa de escolarización, la previsión es alcanzar este curso el 58,6%, es decir 14 puntos más que en 2018, la más alta de la serie histórica y por encima de la media nacional (49,2%). De esta manera, Andalucía se sitúa como una de las comunidades con mayor porcentaje de alumnado entre cero y tres años escolarizado, superando con creces las recomendaciones de la Unión Europea (33%).

Con esta nueva iniciativa, se ha diseñado para el curso de los escolares de uno y dos años un modelo con tres servicios, con el principal, el de la Atención Socioeducativa, con horario de 9,00 a 15,30 horas, completamente gratuita para todas las familias, y servicio de comedor bonificado en función de la renta.

El aula matinal será entre las 7,30 y las 9,00 y el aula de tarde de 15,30 a 17,00 horas, que tendrán bonificaciones, contribuirán al cuidado y bienestar del alumnado, ofreciendo actividades pedagógicas de entretenimiento, lúdicas o recreativas, así como de carácter asistencial. Ambos servicios podrán agrupar niños de distintos cursos escolarizados en el centro, siendo el número máximo por grupo de 15.

A fin de facilitar el máximo de compatibilidad entre vida laboral y familiar, tanto en las escuelas infantiles como en los centros de Educación Infantil, ofrecerán sus servicios de lunes a viernes todos los días no festivos del año, salvo el mes de agosto en horario ininterrumpido de 7,30 a 17,00 horas, siendo un máximo de ocho las horas de permanencia en los centros de los escolares. El régimen ordinario de clase comenzará el tercer día hábil del mes de septiembre y finalizará el penúltimo día hábil del mes de julio de cada año.