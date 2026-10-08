Abierto el plazo en Andalucía para solicitar las ayudas por desplazamiento en Formación Profesional

Abierto el plazo para solicitar las ayudas por desplazamiento en Formación Profesional. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación ha abierto el plazo para solicitar ayudas de desplazamiento destinadas al alumnado de Formación Profesional (FP) que hubiera realizado el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo, la Fase de Formación en Empresa u Organismo Equiparado o bien la formación práctica en proyectos de FP Dual durante el curso 2024/25.

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, para optar a estas ayudas el alumnado debe haber completado, al menos, el 80% de las jornadas previstas entre todos los convenios de colaboración suscritos entre el centro docente y la empresa, así como tener una renta per cápita que no supere el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem). Las solicitudes se podrán presentar a través de la Secretaría Virtual de la Junta de Andalucía hasta el 13 de octubre. En total se destinará 2,57 millones de euros. La cuantía final de la ayuda no podrá ser inferior a 100 euros ni superar el máximo de 1.000 euros por beneficiario

A diferencia de convocatorias anteriores, se elimina la distribución territorial predeterminada por provincias y el antiguo baremo por puntos, implantando ahora un sistema de reparto más equitativo y directo.

En este sentido, se eleva el umbral máximo de renta familiar permitida del 75 al 100% del Iprem, lo que conllevará un incremento del número de potenciales beneficiarios. Asimismo, las solicitudes se ordenarán en función de la renta per cápita de la unidad familiar, garantizando así mayor financiación a quienes acrediten menos ingresos o situaciones de vulnerabilidad.

Para ello, a cada solicitante que cumpla los requisitos se le asignará un importe base, que se calcula teniendo en cuenta tres factores: los días de asistencia a la empresa, hasta un máximo de cien jornadas; la distancia del trayecto de ida entre el centro docente y la empresa; y el importe oficial de indemnización en concepto de gasto de desplazamiento por uso de vehículo particular.

A este importe base se le aplica un porcentaje en función de cuatro tramos de renta. En el primer tramo se sitúan víctimas de terrorismo o sus hijos, hijos de mujeres atendidas en centros de acogida por violencia de género o en situación de dificultad social, con una renta per cápita inferior a 0,25 veces el Iprem.

Los estudiantes incluidos en este tramo percibirán la totalidad del importe base, es decir, una cobertura del 100% de la ayuda. El segundo tramo abarca a aquellas familias cuyos ingresos se sitúan entre el 0,25 y el 0,50 del Iprem, asignándoles el 80% del importe base. Le sigue el tercer tramo, orientado a rentas de entre el 0,50 y el 0,75 del Imprem, que recibirán el 60% del importe base.

Además, el cuarto tramo da cobertura a las familias cuya renta per cápita sea superior al 0,75 del Iprem, asignándoles un 40% del importe base. A la cifra resultante de aplicar estos tramos, se le pueden sumar incrementos adicionales destinados a compensar desigualdades.

En concreto, se aplicará un factor territorial corrector para alumnado matriculado en un centro docente ubicado en zonas de baja densidad de población, recogidas en la convocatoria, así como una bonificación especial para estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Todas las ayudas están cofinanciadas por el Fondo Social Europeo Plus en el marco del Programa FSE+ de Andalucía 2021-2027.