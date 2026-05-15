Adjudicadas mejoras en IES Reyes Católicos y Juan de la Cierva y en el CEIP Antonio Checa de Vélez-Málaga - JUNTA DE ANDALUCÍA

MÁLAGA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), ha adjudicado tres nuevas actuaciones de mejora y adecuación en centros educativos de la localidad malagueña de Vélez-Málaga, en concreto en los IES Reyes Católicos y Juan de la Cierva; así como en el CEIP Antonio Checa.

Así lo han informado, apuntando que la inversión total es de 412.500 euros y las actuaciones están destinadas a reforzar la seguridad, funcionalidad y conservación de las instalaciones educativas.

Ambas adjudicaciones han sido ya publicadas en el perfil del contratante. Por un lado, se ha adjudicado la actuación en el IES Reyes Católicos, incluida en el Programa Extraordinario 2026, por un importe de 210.500 euros a la empresa Rofez Construcciones, SL.

Las obras contemplan la mejora de las condiciones de seguridad del centro, la renovación de pavimentos en zonas de acceso y tránsito y la adecuación de diversas pistas deportivas, con el objetivo de mejorar la accesibilidad y el uso diario de las instalaciones por parte de la comunidad educativa.

Además, en este mismo centro está próxima a finalizar otra actuación incluida en el programa de urgencias por los daños ocasionados por el temporal de este año. Esta intervención, con una inversión de 48.560 euros, consiste en la mejora de la cubierta para solucionar problemas de humedades.

Asimismo, se ha adjudicado otra actuación en el IES Juan de la Cierva, también vinculada a las intervenciones derivadas de los daños causados por las últimas borrascas. En este caso, la empresa adjudicataria ha sido Obras y Reformas Branco SL, por un importe de 40.000 euros. Los trabajos previstos incluyen la reparación de la fachada afectada por el temporal, así como la mejora de las carpinterías exteriores.

Por último, se ha publicado la adjudicación de obras para la intervención y mejora en los recorridos de evacuación del IES Antonio Checa Martínez del núcleo de Torre del Mar, en la misma localidad. La actuación correrá a cargo de la empresa Gestión, Proyectos y Obras del Sur, S.L., por un total de 162.000,68 euros. El plazo de ejecución previsto para los trabajos es de cuatro meses.

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación, Miguel Briones, ha visitado este viernes el IES Reyes Católicos junto a la concejala delegada de Contratación Administrativa, Educación, Juventud y Ferias y Fiestas, Lourdes Piña, y la directora del centro educativo, Encarnación María Pérez.

Ha subrayado que estas actuaciones "permiten dar respuesta a patologías constructivas detectadas en los centros y mejorar de forma integral la seguridad y habitabilidad de las instalaciones educativas". Asimismo, ha añadido que la prioridad es "actuar de manera eficaz sobre los problemas existentes para garantizar espacios más seguros, funcionales y adecuados para la comunidad educativa".