Adjudicadas obras de reforma y mejora del salón de actos del IES Vicente Espinel de Málaga

IES Vicente Espinel de Málaga - JUNTA

MÁLAGA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha adjudicado las obras para la mejora de la accesibilidad, las instalaciones de protección contra incendios y la eficiencia energética en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Vicente Espinel de Málaga.

La adjudicación, publicada en el Perfil del Contratante, tiene un importe de 308.132,11 euros. Las obras serán ejecutadas por la empresa Ecsa Obra Pública y Civil S.L. con un plazo de ejecución de siete meses desde su inicio.

Los trabajos consistirán en reparar las distintas patologías que presenta el salón de actos del centro, así como en su adaptación a la normativa de accesibilidad y contra incendios, ha indicado la Junta en un comunicado.

Para ello, han precisado, se eliminarán los peldaños de acceso al salón, se repararán las humedades de la cubierta, se sustituirán las placas acústicas deterioradas y se renovarán las carpinterías exteriores, a fin de mejorar la eficiencia energética del espacio.

También se implementarán medidas de protección en caso de incendio conforme a la normativa actual; así, se habilitará una salida de emergencia al patio con escalera independiente, se adecuarán las puertas de acceso existentes y se señalizarán los recorridos de evacuación y la ubicación de los extintores.