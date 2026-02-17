Adjudicado el proyecto del nuevo CEIP Nuestra Señora de los Remedios de Cártama por más de 393.000 euros

CEIP Nuestra Señora de los Remedios Cártama - JUNTA

MÁLAGA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha adjudicado por 393.208,52 euros al estudio Networking Global New Process Arquitectos, S.L.P. el servicio de redacción de proyecto, estudio de seguridad y salud, dirección de obra, dirección de ejecución de obra y coordinación de seguridad y salud para las obras de sustitución del Centro de Educación Infantil y Primaria Nuestra Señora de los Remedios de Cártama (Málaga).

La construcción de este nuevo centro permitirá la retirada de los 13 módulos prefabricados en los que actualmente se ubica el alumnado, ya que el colegio original tuvo que ser desalojado debido a sus problemas estructurales.

El antiguo centro, ubicado en una parcela de más de 4.650 metros cuadrados, consta de cuatro edificaciones con más de 50 años de antigüedad que serán demolidas para la construcción, en su lugar, de un nuevo colegio de tipología C2, con dos líneas de infantil y dos de primaria y un total de 450 puestos escolares. Se tratará de un centro dotado con más espacios educativos, mayor confort térmico e instalaciones más eficientes y sostenibles.

El edificio dispondrá, en la zona docente de infantil, de seis aulas polivalentes con capacidad para 150 niños y niñas, con sus aseos integrados y aulas exteriores. En la zona de primaria se ubicarán doce aulas polivalentes con un total de 300 plazas, dos aulas de desdoble y dos aulas de refuerzo pedagógico.

El centro también dispondrá de un aula de educación especial con acceso a un aseo adaptado, una sala de usos múltiples (SUM), una biblioteca y un gimnasio con vestuarios y aseos, del que ahora carece, ha indicado la Junta en un comunicado.

En el área de administración se situarán los despachos de dirección, jefatura de estudios, secretaría y archivo, la conserjería y reprografía, el despacho para el profesorado y las salas para la asociación de madres y padres y para el alumnado.

Como servicios comunes, el centro tendrá comedor y cocina, almacén general, aseos y vestuarios de uso no docente, cuarto de limpieza y basura y cuarto de instalaciones.

Por último, los espacios exteriores estarán compuestos por un porche cubierto, zonas de juego diferenciadas para infantil y primaria, pista polideportiva y zona ajardinada.

El nuevo colegio disfrutará de bioclimatización mediante refrigeración adiabática, energía solar fotovoltaica, sistema de ventilación natural y una instalación de calefacción que funcionará con fuentes de energías renovables.

Esta actuación forma parte del Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que ejecuta la Agencia Pública Andaluza de Educación. La contratación del proyecto está cofinanciada por fondos europeos, a través del programa de Andalucía Feder 2021-2027