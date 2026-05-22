Exmiembro del Gobierno de Zapatero admite "malas" sensaciones tras leer el auto de su imputación en el 'caso Plus Ultra'

Archivo - Diego López Garrido - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

El exportavoz socialista Diego López Garrido, que fue secretario de Estado para la Unión Europea con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ha reconocido este viernes que tiene "malas" sensaciones tras leer el auto de imputación del expresidente en el 'caso Plus Ultra'.

En los pasillos del Congreso, Garrido ha sido abordado por los periodistas para conocer su opinión sobre el auto del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que imputa a Zapatero por tráfico de influencias, entre otros delitos.

"Se lo pueden imaginar", ha respondido lacónico. Y sólo ha añadido que, tras leer el contenido del auto, sus sensaciones son "malas".