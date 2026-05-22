Àngels Barceló comunica a la cadena SER que no renovará su contrato para la próxima temporada

Archivo - La periodista Àngels Barceló durante el encuentro con los galardonados de los Premios Ondas, en el Palacete Albéniz, a 14 de noviembre de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Àngels Barceló ha comunicado este viernes a la Cadena SER que no renovará su contrato por lo que no estará al frente de la temporada 26-27 del programa 'Hoy por hoy', que presentaba desde 2019, como ha informado el Grupo Prisa.

Barceló ha conducido las mañanas de la SER desde 2019, un programa con más de 40 años de historia por el que han pasado Iñaki Gabilondo, Carles Francino y Pepa Bueno. "Agradezco infinito la lealtad y la confianza de los oyentes, de mis equipos y de mis colaboradores", ha afirmado la presentadora.

Mientras, el director general de radio y negocio audiovisual, Jaume Serra, ha enviado a la presentadora su "reconocimiento y agradecimiento" por su "dedicación y aportación a la SER", donde ha desarrollado 21 años de carrera, en programas como 'A vivir que son dos días', 'Hora 25' y 'Hoy por Hoy'.

"Los oyentes y nosotros hemos aprendido mucho con ella. Seguimos consolidando el presente de la radio y construyendo su futuro. Tenemos el mejor equipo de la radio en España, los medios, el talento y las ganas para seguir creciendo", ha aseverado.

Por su parte, la consejera delegada de PRISA Media, Pilar Gil, ha recordado que "el Grupo tiene en marcha un gran proyecto de transformación y llegada a nuevas audiencias, que será aún más visible en la nueva temporada 2026-27, con el compromiso de seguir informando y acompañando a sus oyentes con la calidad y la calidez que siempre han caracterizado a la cadena".