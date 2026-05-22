Cuándo visita el papa España en 2026: calendario de ciudades y agenda de actos públicos

Recopilamos todos los detalles de la gira del Pontífice por España

Pope Leo XIV meets with representatives of the world of culture at the Leon XIV Campus of the National University in Malabo.
Pope Leo XIV meets with representatives of the world of culture at the Leon XIV Campus of the National University in Malabo. - Vatican Media/IPA via ZUMA Press / DPA
Europa Press Sociedad
Publicado: viernes, 22 mayo 2026 11:39
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MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV visitará España del 6 al 12 de junio de 2026 en un viaje apostólico que tendrá paradas en Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife. La primera etapa será en Madrid, entre el 6 y el 9 de junio; después viajará a Barcelona, donde permanecerá hasta el día 11, y concluirá su recorrido en Canarias los días 11 y 12, antes de volver a Roma.

La agenda del Pontífice incluye actos institucionales, encuentros con jóvenes, celebraciones religiosas y visitas de carácter social. A continuación, se detallan las fechas, ciudades y principales actos públicos previstos durante la visita del Papa a España.

DATOS CLAVE DE LA VISITA DEL PAPA A ESPAÑA EN 2026

Fechas del viaje: del 6 al 12 de junio de 2026

Ciudades que visitará: Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife

Primera parada: Madrid, con llegada al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas el 6 de junio

Segunda parada: Barcelona, con llegada al aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat el 9 de junio y vigilia de oración esa misma noche en el Estadio Olímpico Lluís Companys

Tercera parada: Gran Canaria, el jueves 11 de junio, donde mantendrá un encuentro con realidades de acogida a migrantes

Última parada: Tenerife, el viernes 12 de junio, donde celebrará una misa en el puerto de Santa Cruz antes de volver a Roma

Actos destacados: misa en la plaza de Cibeles, encuentro en el Santiago Bernabéu, vigilia en el Estadio Olímpico Lluís Companys, misa en la Sagrada Familia, visita a Arguineguín y actos con migrantes en Tenerife

Se trata de la primera visita papal a las Islas Canarias

VISITA DEL PAPA A MADRID

El Papa León XIV visitará Madrid entre el sábado 6 y el martes 9 de junio, primera etapa de su viaje apostólico a España. El Pontífice llegará al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas el sábado por la mañana y durante su estancia participará en actos institucionales, encuentros con jóvenes, celebraciones religiosas y reuniones con autoridades civiles y eclesiales.

Sábado 6 de junio

10.30 horas - Llegada al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

11.30 horas - Ceremonia de bienvenida en el Palacio Real de Madrid.

12.00 horas - Visita de cortesía a los Reyes de España.

12.30 horas - Encuentro con autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático en el Palacio Real.

18.00 horas - Visita a los operadores y asistidos del proyecto social CEDIA 24 Horas en el Centro de Información y Acogida.

20.30 horas - Vigilia de oración con jóvenes en la plaza de Lima.

Domingo 7 de junio

10.00 horas - Santa Misa en la plaza de Cibeles y procesión del Corpus Christi.

16.30 horas - Encuentro privado con miembros de la Orden de San Agustín en la Nunciatura Apostólica.

18.00 horas - Encuentro 'Tejer redes con el mundo de la cultura, del arte, de la economía y del deporte' en el Movistar Arena.

19.30 horas - Cena en la residencia del cardenal arzobispo de Madrid.

Lunes 8 de junio

09.30 horas - Encuentro con el presidente del Gobierno en la Nunciatura Apostólica.

10.30 horas - Encuentro con miembros del Parlamento español en el Congreso de los Diputados.

11.30 horas - Encuentro con los obispos de España en la sede de la Conferencia Episcopal.

12.50 horas - Comida con los obispos en la Nunciatura Apostólica.

18.00 horas - Oración y homenaje a la Virgen de la Almudena en la Catedral de Santa María de la Almudena.

19.00 horas - Encuentro con la comunidad diocesana en el estadio Santiago Bernabéu.

Martes 9 de junio

10.20 horas - Encuentro con los voluntarios en el Pabellón 3 de IFEMA Madrid.

11.10 horas - Salida en avión desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas hacia Barcelona.

VISITA DEL PAPA A BARCELONA

El Papa estará en Barcelona del martes 9 al jueves 11 de junio, segunda parada de su viaje a España. Llegará al aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat el martes al mediodía y permanecerá en Cataluña hasta el jueves por la mañana, cuando saldrá hacia Gran Canaria.

Martes 9 de junio

12.25 horas - Llegada al aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat.

13.00 horas - Rezo de la hora media en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia.

20.00 horas - Vigilia de oración en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

Miércoles 10 de junio

10.50 horas - Visita al centro penitenciario Brians 1.

12.00 horas - Oración del Santo Rosario en la Abadía de Nuestra Señora de Montserrat.

13.00 horas - Comida con la comunidad benedictina de Montserrat.

16.30 horas - Encuentro con realidades de caridad y asistencia diocesanas en la iglesia de San Agustín.

19.30 horas - Santa Misa en la Basílica de la Sagrada Familia e inauguración de la torre de Jesucristo.

Jueves 11 de junio

08.30 horas - Salida en avión desde el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat hacia Las Palmas de Gran Canaria.

VISITA DEL PAPA A CANARIAS

El Papa visitará Canarias los días 11 y 12 de junio, con actos en Gran Canaria y Tenerife. Será la última etapa de su viaje apostólico a España, con encuentros vinculados a la acogida e integración de migrantes, celebraciones religiosas y la ceremonia de despedida antes de regresar a Roma.

Jueves 11 de junio

10.50 horas - Llegada a la base aérea de Gran Canaria/Gando.

11.40 horas - Encuentro con realidades de acogida a migrantes en el puerto de Arguineguín.

13.30 horas - Encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes de pastoral en la Catedral de Santa Ana.

18.30 horas - Santa Misa en el Estadio de Gran Canaria.

Viernes 12 de junio

08.30 horas - Salida en avión desde la base aérea de Gran Canaria/Gando hacia Santa Cruz de Tenerife.

09.10 horas - Llegada al aeropuerto Tenerife Norte-Los Rodeos.

09.30 horas - Encuentro con migrantes del centro Las Raíces.

10.10 horas - Encuentro con realidades de integración de migrantes en la plaza del Cristo de La Laguna.

12.15 horas - Santa Misa en el puerto de Santa Cruz de Tenerife.

14.30 horas - Ceremonia de despedida en el aeropuerto Tenerife Norte-Los Rodeos.

15.00 horas - Salida en avión desde el aeropuerto de Tenerife hacia Roma.

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