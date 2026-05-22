Cuándo visita el papa España en 2026: calendario de ciudades y agenda de actos públicos

Pope Leo XIV meets with representatives of the world of culture at the Leon XIV Campus of the National University in Malabo. - Vatican Media/IPA via ZUMA Press / DPA

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV visitará España del 6 al 12 de junio de 2026 en un viaje apostólico que tendrá paradas en Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife. La primera etapa será en Madrid, entre el 6 y el 9 de junio; después viajará a Barcelona, donde permanecerá hasta el día 11, y concluirá su recorrido en Canarias los días 11 y 12, antes de volver a Roma.

La agenda del Pontífice incluye actos institucionales, encuentros con jóvenes, celebraciones religiosas y visitas de carácter social. A continuación, se detallan las fechas, ciudades y principales actos públicos previstos durante la visita del Papa a España.

DATOS CLAVE DE LA VISITA DEL PAPA A ESPAÑA EN 2026

Fechas del viaje: del 6 al 12 de junio de 2026

Ciudades que visitará: Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife

Primera parada: Madrid, con llegada al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas el 6 de junio

Segunda parada: Barcelona, con llegada al aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat el 9 de junio y vigilia de oración esa misma noche en el Estadio Olímpico Lluís Companys

Tercera parada: Gran Canaria, el jueves 11 de junio, donde mantendrá un encuentro con realidades de acogida a migrantes

Última parada: Tenerife, el viernes 12 de junio, donde celebrará una misa en el puerto de Santa Cruz antes de volver a Roma

Actos destacados: misa en la plaza de Cibeles, encuentro en el Santiago Bernabéu, vigilia en el Estadio Olímpico Lluís Companys, misa en la Sagrada Familia, visita a Arguineguín y actos con migrantes en Tenerife

Se trata de la primera visita papal a las Islas Canarias

VISITA DEL PAPA A MADRID

El Papa León XIV visitará Madrid entre el sábado 6 y el martes 9 de junio, primera etapa de su viaje apostólico a España. El Pontífice llegará al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas el sábado por la mañana y durante su estancia participará en actos institucionales, encuentros con jóvenes, celebraciones religiosas y reuniones con autoridades civiles y eclesiales.

Sábado 6 de junio

10.30 horas - Llegada al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

11.30 horas - Ceremonia de bienvenida en el Palacio Real de Madrid.

12.00 horas - Visita de cortesía a los Reyes de España.

12.30 horas - Encuentro con autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático en el Palacio Real.

18.00 horas - Visita a los operadores y asistidos del proyecto social CEDIA 24 Horas en el Centro de Información y Acogida.

20.30 horas - Vigilia de oración con jóvenes en la plaza de Lima.

Domingo 7 de junio

10.00 horas - Santa Misa en la plaza de Cibeles y procesión del Corpus Christi.

16.30 horas - Encuentro privado con miembros de la Orden de San Agustín en la Nunciatura Apostólica.

18.00 horas - Encuentro 'Tejer redes con el mundo de la cultura, del arte, de la economía y del deporte' en el Movistar Arena.

19.30 horas - Cena en la residencia del cardenal arzobispo de Madrid.

Lunes 8 de junio

09.30 horas - Encuentro con el presidente del Gobierno en la Nunciatura Apostólica.

10.30 horas - Encuentro con miembros del Parlamento español en el Congreso de los Diputados.

11.30 horas - Encuentro con los obispos de España en la sede de la Conferencia Episcopal.

12.50 horas - Comida con los obispos en la Nunciatura Apostólica.

18.00 horas - Oración y homenaje a la Virgen de la Almudena en la Catedral de Santa María de la Almudena.

19.00 horas - Encuentro con la comunidad diocesana en el estadio Santiago Bernabéu.

Martes 9 de junio

10.20 horas - Encuentro con los voluntarios en el Pabellón 3 de IFEMA Madrid.

11.10 horas - Salida en avión desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas hacia Barcelona.

VISITA DEL PAPA A BARCELONA

El Papa estará en Barcelona del martes 9 al jueves 11 de junio, segunda parada de su viaje a España. Llegará al aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat el martes al mediodía y permanecerá en Cataluña hasta el jueves por la mañana, cuando saldrá hacia Gran Canaria.

Martes 9 de junio

12.25 horas - Llegada al aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat.

13.00 horas - Rezo de la hora media en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia.

20.00 horas - Vigilia de oración en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

Miércoles 10 de junio

10.50 horas - Visita al centro penitenciario Brians 1.

12.00 horas - Oración del Santo Rosario en la Abadía de Nuestra Señora de Montserrat.

13.00 horas - Comida con la comunidad benedictina de Montserrat.

16.30 horas - Encuentro con realidades de caridad y asistencia diocesanas en la iglesia de San Agustín.

19.30 horas - Santa Misa en la Basílica de la Sagrada Familia e inauguración de la torre de Jesucristo.

Jueves 11 de junio

08.30 horas - Salida en avión desde el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat hacia Las Palmas de Gran Canaria.

VISITA DEL PAPA A CANARIAS

El Papa visitará Canarias los días 11 y 12 de junio, con actos en Gran Canaria y Tenerife. Será la última etapa de su viaje apostólico a España, con encuentros vinculados a la acogida e integración de migrantes, celebraciones religiosas y la ceremonia de despedida antes de regresar a Roma.

Jueves 11 de junio

10.50 horas - Llegada a la base aérea de Gran Canaria/Gando.

11.40 horas - Encuentro con realidades de acogida a migrantes en el puerto de Arguineguín.

13.30 horas - Encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes de pastoral en la Catedral de Santa Ana.

18.30 horas - Santa Misa en el Estadio de Gran Canaria.

Viernes 12 de junio

08.30 horas - Salida en avión desde la base aérea de Gran Canaria/Gando hacia Santa Cruz de Tenerife.

09.10 horas - Llegada al aeropuerto Tenerife Norte-Los Rodeos.

09.30 horas - Encuentro con migrantes del centro Las Raíces.

10.10 horas - Encuentro con realidades de integración de migrantes en la plaza del Cristo de La Laguna.

12.15 horas - Santa Misa en el puerto de Santa Cruz de Tenerife.

14.30 horas - Ceremonia de despedida en el aeropuerto Tenerife Norte-Los Rodeos.

15.00 horas - Salida en avión desde el aeropuerto de Tenerife hacia Roma.