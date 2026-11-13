Adjudicado el suministro e instalación de una planta piloto de hidrógeno verde en un instituto de La Línea (Cádiz)

Detalle de unos tubos de conducción de gas en un aula formativa. - JUNTA DE ANDALUCÍA

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Educación, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha hecho pública en el Perfil del Contratante la adjudicación del suministro e instalación de una planta piloto de producción de hidrógeno verde en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Mediterráneo de La Línea de la Concepción (Cádiz).

La empresa H2Vector Energy Technologies SL ha resultado adjudicataria del contrato, por un importe de 194.810,00 euros y un plazo de ejecución de seis meses, como ha detallado la Junta en una nota.

La finalidad de esta planta será exclusivamente docente, para la formación profesional del alumnado del Ciclo Formativo de Grado Superior (CFGS) en Química Industrial. En ella, se capacitará a los estudiantes de forma práctica, mediante la realización de demostraciones y ensayos en un entorno real.

El contrato adjudicado incluye el suministro, transporte, montaje, instalación, puesta en marcha y formación sobre el manejo de la planta piloto, que funcionará como un sistema integrado de aprendizaje tecnológico.

Entre sus componentes incorporará un electrolizador eficiente energéticamente, equipos de generación y manejo de gas, equipamiento de laboratorio, óptico y de precisión, e instrumentación de seguridad y sistemas de control.

La adquisición de este equipamiento está cofinanciada en un 85% por la Unión Europea dentro del marco Feder 2021-2027, a través del Fondo de Transición Justa (FTJ).

El FTJ es un instrumento financiero que tiene como objetivo apoyar obras y equipamientos que faciliten la reorientación de la actividad productiva hacia una economía más verde y sostenible.