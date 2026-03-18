Alumnado del CEIP Santos Médicos de Cortes de Baza (Granada) estrenan el cortometraje 'Sulayr', rodado en el Geoparque

Docentes y alumnos del CEIP Santos Médicos de Cortes de Baza junto a la delegada de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Granada, María José Martín. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CORTES DE BAZA (GRANADA), 18 (EUROPA PRESS)

La delegada de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Granada, María José Martín, ha asistido al estreno de 'Sulayr', un cortometraje elaborado por el alumnado del Primer Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria del CEIP Santos Médicos de Cortes de Baza.

El acto fue celebrado en el Ayuntamiento del municipio, con presencia de miembros de la comunidad educativa, familias y vecinos que se sumaron para apoyar a los jóvenes cineastas.

La delegada territorial felicitó personalmente al alumnado de 1º y 2º de la ESO como verdaderos realizadores de la obra, así como al profesorado implicado, liderado por el maestro Miguel Ángel Martínez Pozo.

Durante su intervención, María José Martín ha subrayado que Sulayr "no solo representa un valioso ejercicio de creatividad y expresión audiovisual, sino que encarna valores fundamentales como la amistad, la solidaridad, el respeto y la interculturalidad".

Asimismo, puso en valor el trabajo del centro más allá de este proyecto concreto, señalando que "iniciativas como esta evidencian que este colegio se ha convertido en un referente de innovación educativa y buenas prácticas docentes en la provincia, demostrando que la escuela pública es capaz de generar proyectos que integran conocimiento, creatividad y valores fundamentales para la convivencia".

La elección de la fecha, muy próxima al 21 de marzo, Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, impregnó de significado la presentación.

EL CORTO

Sulayr es un cortometraje de ficción histórica que transporta al espectador al Reino de Granada del siglo XVI para reflexionar sobre la educación, la identidad y la convivencia, y la necesidad de aprender de quienes fueron rechazados por ser diferentes. La temática conecta profundamente con Cortes de Baza, declarado 'Municipio por el Diálogo y la Convivencia por el Centro Unesco de Andalucía'.

El acto, conducido íntegramente por el alumnado, sirvió también para proyectar el vídeo 'La bandera del amanecer', recientemente galardonado con el III Premio en el certamen 'Los símbolos de Andalucía'.

Diversas personalidades del mundo de la cultura, como los actores Antonio Pagudo, Mario Mayo y Mauricio Bautista, o el cantaor Juan Pinilla, quisieron sumarse con mensajes de apoyo a este proyecto educativo.

Rodado en el entorno del Geoparque de Granada, Sulayr pone en valor el patrimonio natural de las casas cueva y la relación con la tierra, y tiene vocación de convertirse en una herramienta pedagógica para otros centros.

Como complemento, los estudiantes han creado un cómic educativo accesible mediante código QR, reforzando así la dimensión didáctica de una obra que, en palabras del maestro Miguel Ángel Martínez, "permite desarrollar de manera integrada las competencias clave del currículo andaluz".

El estreno de Sulayr no llega por casualidad. Es la evolución natural de un pequeño milagro educativo que comenzó en este centro rural, que cuenta con 107 alumnos, 21 docentes y 6 profesionales de administración y servicios.

El curso pasado, 'Rihla. El viaje', un cortometraje de apenas ocho minutos sobre el alzhéimer y la memoria, emocionó a los espectadores y comenzó un viaje imparable de reconocimientos: desde cinco galardones en el II Certamen de Cortometrajes Inclusivos de Cogollos Vega (incluyendo Mejor Cortometraje, Mejor Dirección y dos Mejores Interpretaciones), hasta el prestigioso Premio Nacional Platino Educa en la categoría de ESO, Bachillerato y FP, donde representaron con orgullo a Andalucía.

La trayectoria de "los niños rihla", como ya se les conoce en la comarca, traspasó fronteras con selecciones oficiales en festivales de Palencia, León, Benidorm, e incluso en Ecuador, y fueron galardonados con el Laurel Especial X Aniversario del Festival Audiovisual Internacional Origen de Orce.

Una andadura que ha demostrado que "desde un rincón del altiplano granadino, un pueblo entero, varias generaciones y una comunidad educativa implicada pueden hacer algo extraordinario", tal y como afirman sus creadores.

El CEIP Santos Médicos es un centro público ubicado en Cortes de Baza que oferta enseñanzas de Segundo Ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria (1º y 2º) y Educación Especial.

Cuenta con servicios de Aula Matinal, Comedor Escolar y Transporte, y desarrolla programas educativos innovadores como Aldea, Hábitos de Vida Saludable, Bibliotecas Escolares, Plan de Igualdad y Programas Culturales.