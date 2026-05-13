Alumnado del IES Francisco Pacheco de Sanlúcar (Cádiz) culmina el proyecto de improvisación teatral 'El aula a escena'

Alumnado del IES Francisco Pacheco, de Sanlúcar de Barrameda en el fin del proyecto 'El aula a escena. Improvisación teatral y herramientas para tu día a día'. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

El alumnado del IES Francisco Pacheco, de Sanlúcar de Barrameda, ha concluido este miércoles, 13 de mayo, el proyecto 'El aula a escena. Improvisación teatral y herramientas para tu día a día', con la presentación pública del trabajo desarrollado en distintas sesiones en el aula durante el presente curso escolar.

El IES Guadalpeña de Arcos de la Frontera celebrará su presentación final el próximo lunes 18 de mayo, tal y como ha indicado la Junta de Andalucía en una nota.

La iniciativa se enmarca en el Programa Andaluz de Arte y Educación de las Consejerías de Cultura y de Desarrollo Educativo y Formación Profesional Profesional, que durante este curso se desarrolla en 37 centros educativos andaluces con el objetivo de favorecer el acceso del alumnado al arte y la cultura a través de experiencias creativas y participativas.

El alumnado de los dos centros de la provincia gaditana que han participado en 'El aula a escena' ha trabajado en una representación en formato escénico basada en piezas improvisadas mediante la realización de un "match de improvisación".

Se trata de una dinámica teatral en la que dos equipos de improvisadores e improvisadoras compiten amistosamente a través de ejercicios escénicos para obtener los votos del público. A través del teatro de improvisación, el alumnado participa en un proceso creativo en el que lo inesperado se convierte en oportunidad y el error en una herramienta expresiva.

El proyecto se apoya en una metodología activa que sustituye la transmisión tradicional de contenidos por la experiencia directa, fomentando que el alumnado aprenda haciendo, creando, equivocándose y reinventando situaciones escénicas vinculadas tanto a temas de actualidad como a propuestas lúdicas y creativas, ha indicado la Junta.

La propuesta ha estado coordinada por LaSuite Creación, con David Linde al frente de la producción, Fran Contreras y Juanma Martínez, de Sevilla Impro Club, en la implementación artística, y con la mediación artística de Saray Angulo.

La presentación final del IES Francisco Pacheco ha sido este miércoles, y ha contado con la participación del alumnado de tercero de ESO de la optativa de Teatro, integrado por un total de 28 alumnos y alumnas.

Por su parte, un total de 16 alumnos y alumnas de primeo de Bachillerato de Artes, especialidad de Música y Artes Escénicas, del IES Guadalpeña, presentarán su muestra final el próximo lunes a las 11,40 horas.