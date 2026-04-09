Alumnos de cuatro familias profesionales de FP en Andalucía podrán completan su formación en UNEI

La Consejera De Desarrollo Educativo Y Formación Profesional, María Del Carmen Castillo, Y El Director General De UNEI, Rafael Cía, Han Suscrito Un Convenio De Colaboración. - JUNTA DE ANDALUCIA

SEVILLA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, y el director general de UNEI, Rafael Cía, han suscrito un convenio de colaboración para que 25 estudiantes de Formación Profesional (FP) de las provincias de Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla completen su formación en las diferentes sedes de la empresa social andaluza.

Castillo ha afirmado que, gracias a este convenio, el alumnado de FP realizará la fase de formación en empresa u organismo equiparado en una entidad con experiencia en integración sociolaboral y en servicios de valor añadido, que van desde la logística integral, la conservación medioambiental o la teleasistencia hasta la gestión de espacios deportivos, tal como recoge una nota remitida por la Junta.

Además, ha asegurado que "UNEI es un ejemplo de empresa social que combina actividad económica, innovación e inclusión laboral, y este convenio nos permite acercar la Formación Profesional a un entorno real de trabajo con capacidad para generar oportunidades y empleabilidad para nuestro alumnado".

En concreto, se beneficiarán estudiantes de cuatro familias profesionales: Administración y Gestión, Servicios Socioculturales y a la Comunidad, Agraria y Hostelería y Turismo. Dicha diversidad responde, a su vez, a las diferentes líneas de negocio de la empresa, que permiten la empleabilidad y la formación de diferentes perfiles en la compañía.

UNEI ha escogido para el lanzamiento de esta iniciativa aquellos grados y provincias con más opciones de contratación para el alumnado tras la realización de las prácticas. Además, cuando llegue el momento de la selección de estudiantes, se priorizará a las personas con discapacidad, coincidiendo con el fin social de UNEI.

El director general de UNEI, Rafael Cía, ha destacado que esta colaboración supone un hito para la compañía, que viene "apostando de forma decidida por la cualificación laboral de las personas con discapacidad". En efecto, solo en el año 2025, 55 estudiantes realizaron sus prácticas formativas en UNEI, gracias a acuerdos con 25 entidades colaboradoras. Solo en lo que va de 2026 están programadas las prácticas de otros 23 alumnos.

Asimismo, Cía ha enfatizado la apuesta de la compañía por la capacitación interna de su plantilla. En 2025, se impartieron 25.300 horas de formación, un 18,8% más que el ejercicio anterior, como resultado de un Plan de Formación Interno estructurado de forma anual y en el que los equipos tienen la oportunidad de participar en la elección de sus necesidades formativas.

El director general de UNEI ha agradecido a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional la iniciativa de poner en marcha esta colaboración con empresas para fomentar la FP y se ha mostrado convencido del éxito de la colaboración con UNEI.

Tras la firma del convenio, María del Carmen Castillo ha conocido el centro logístico de UNEI en Sevilla, unas instalaciones de 11.000 metros cuadrados que incluyen almacenes en seco y temperatura controlada, talleres, zona de manipulado y muelles de carga y descarga de mercancías.

El convenio, con una vigencia de cuatro años, recoge la realización de actuaciones conjuntas que permitan incrementar el número de alumnado que cursa estas enseñanzas, con el fin de promover una mejor inserción laboral, adecuar la oferta formativa a la demanda del mercado laboral y potenciar la autonomía de las personas mediante el desarrollo de competencias profesionales a lo largo de toda su vida.

El documento también tiene como objetivo impulsar la fase de formación en empresa u organismo equiparado de la FP. Para ello, la Consejería se compromete a distribuir entre los centros docentes públicos las plazas formativas ofertadas por la entidad colaboradora, así como formalizar los convenios de colaboración entre las empresas y los centros educativos.