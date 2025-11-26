Alumnos y docentes andaluces asisten al estreno de la película 'Bella' para concienciar sobre la violencia de género

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo (c), asiste en Sevilla, junto a Ana Bella (4i), a la proyección de la película de animación 'Bella', impulsada por la Fundación Ana Bella. - Esther Lobato - Europa Press

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha asistido a la proyección del cortometraje de animación 'Bella', impulsada por la Fundación Ana Bella y en colaboración con la productora La Claqueta, ante alumnos y docentes de Sevilla, como parte del compromiso de la Junta en la lucha contra la violencia de género.

Este curso más de 910.000 estudiantes realizan en el aula actividades para la prevención de la violencia de género con la implicación de casi 91.000 docentes. La consejera también ha señalado durante su intervención que el III Plan de Igualdad de Género en Educación 2024/2028) asume el compromiso de sensibilizar, formar y prevenir la violencia de género para contribuir a su erradicación, asegurando una intervención eficaz y eficiente ante posibles casos de violencia de género en todas sus formas, en el ámbito educativo.

Durante su intervención, recogida por la Junta en una nota, María del Carmen Castillo ha destacado que esta película es una "ventana a la esperanza a través del arte y la educación" y ha felicitado a la productora por usar un "lenguaje universal como es la animación" para conectar con los más jóvenes y "transmitir un mensaje que salva vidas".

Para la consejera, la educación no consiste únicamente en transmitir conocimientos, sino que es una herramienta esencial para formar personas íntegras con un profundo sentido de la convivencia. "Por eso, el cortometraje 'Bella' se alinea perfectamente con nuestro compromiso de impulsar el bienestar emocional de nuestros estudiantes y fomentar el espíritu crítico y los valores de lucha ante una lacra social como es la violencia de género", ha dicho.

Igualmente, Castillo ha destacado el trabajo que se está desarrollando desde la Junta para la prevención de la violencia de género, especialmente en el ámbito educativo. En este sentido, ha afirmado que los centros docentes tienen un papel clave e indispensable por ser contextos privilegiados para fomentar valores en materia de igualdad y coeducación y proporcionar modelos de relación desde el respeto y el rechazo a cualquier tipo de violencia.

Además, Castillo ha mencionado algunas de las medidas implementadas por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional que promueven la reflexión y el debate sobre las causas y las consecuencias de la desigualdad de género en el ámbito educativo y en la sociedad en su conjunto.