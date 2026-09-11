Andalucía abre el plazo de solicitudes para cubrir más de 8.100 plazas vacantes de FP

Estudiantes de FP en Andalucía. - JUNTA DE ANDALUCIA

SEVILLA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación abre un nuevo periodo de solicitudes para cubrir 8.118 plazas vacantes en Formación Profesional desde este viernes y hasta el lunes 14 de septiembre. Se trata de ciclos formativos en oferta completa que aún cuentan con puestos escolares disponibles y no presentan lista de espera. La mayor parte de las vacantes corresponde a los grados básicos, con 3.383 plazas.

Le siguen los grados medios, con 3.086 vacantes, y los grados superiores con 1.649. Del total de plazas ofertadas, las cinco familias profesionales con más vacantes disponibles son: Administración y Gestión (2.072), Hostelería y Turismo (1.181), Informática y Comunicaciones (844), Agraria (767) y Servicios Socioculturales y a la Comunidad (561), según detalla la Junta en una nota.

En las enseñanzas de grado básico, cinco ciclos formativos superan las 200 plazas disponibles: Servicios administrativos (670); Informática y comunicaciones (487); Agro-jardinería y composiciones florales (356); Cocina y restauración (252) y Electricidad y Electrónica (232). En grado medio, destaca con diferencia el ciclo de Gestión administrativa, que cuenta con 999 vacantes.

Le siguen los grados medios de Atención a personas en situación de dependencia (224 vacantes); Cocina y gastronomía (180); Servicios en restauración (165); Elaboración de Productos Alimenticios (137) y Sistemas microinformáticos y redes (135). Con respecto a las ofertas de grado superior, destacan los ciclos de Administración y Finanzas con 280 vacantes; Guía, Información y Asistencias Turísticas que cuenta con 215 plazas; Asistencia a la Dirección (123); Dirección de Servicios en Restauración (102); Dirección de Cocina (101) y Animación Sociocultural y Turística con 91 plazas ofertadas.

Los interesados presentar solicitud de admisión, preferentemente, a través de la Secretaría Virtual de los centros andaluces hasta el 14 de septiembre. Podrán acceder a esta oferta todos los interesados que cumplan con los requisitos de acceso a ciclos formativos de grado básico, medio o superior, incluidos aquellos jóvenes que participaron en el proceso ordinario de admisión de junio y actualmente se encuentran en lista de espera y deciden optar por estas vacantes.

En este caso, ambas solicitudes permanecerán activas hasta que el alumno formalice su matrícula, momento en que se entenderá que renuncia automáticamente al resto de solicitudes en trámite. El martes 15 de septiembre se realizará la segunda adjudicación de vacantes, coincidiendo con la asignación de puestos escolares mediante lista de espera. Los adjudicatarios recibirán un SMS al teléfono que indicaron en la solicitud y tienen 48 horas para aceptar o rechazar la plaza.

Semanalmente se abrirá un nuevo periodo de solicitud para cubrir las plazas vacantes, que se actualizarán hasta el 15 de noviembre. El plazo de presentación estará habilitado de jueves a lunes, teniendo en cuenta únicamente las plazas disponibles tras las adjudicaciones de la semana anterior. Y cada martes se realizará la adjudicación de dichas plazas, repitiéndose el procedimiento hasta completar las vacantes ofertadas. Si durante este periodo una persona presenta varias solicitudes, la válida será la última presentada.