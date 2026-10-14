Andalucía adaptará la normativa que regula las necesidades educativas especiales a la nueva realidad

La consejera de Educación, María del Carmen Castillo, en la comisión parlamentaria del 14 de octubre de 2026. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCIA

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, María del Carmen Castillo, ha informado este miércoles en el Parlamento de que el sistema educativo andaluz cuenta este curso con 15.000 especialistas para atender al alumnado con necesidades educativas especiales entre maestros de Pedagogía Terapéutica (6.736), de Audición y Lenguaje (2.098), Orientadores (2.974) y Personal Técnico en Integración Social (3.812). En la comisión parlamentaria recogida por Europa Press, Castillo ha anunciado que se va a exponer públicamente un proyecto de Decreto de inclusión con el que adaptar la normativa en esta materia a la nueva realidad.

Asimismo, en el presente curso escolar, se han reforzado las plantillas docentes generales con 4.309 profesionales, de los cuales prácticamente la mitad, un total de 2.096, están destinados de manera específica a la atención del alumnado con necesidades educativas especiales. Entre estas incorporaciones destacan 328 orientadores asignados a los programas de Bienestar Emocional, centros situados en Zonas de Transformación Social y el Programa de Cooperación Territorial de Educación Inclusiva, con el objetivo de reforzar la detección precoz y la promoción del bienestar integral del alumnado.

En el ámbito presupuestario, la consejera ha detallado que la partida consignada en 2026 para la atención a la diversidad alcanza los 636 millones de euros, lo que sitúa la inversión media en 7.500 euros anuales por alumno con necesidades específicas de apoyo educativo. Durante su intervención, Castillo ha subrayado que la atención a las necesidades educativas especiales busca ofrecer una respuesta adaptada a la diversidad del alumnado.

De igual modo, ha señalado que el objetivo del modelo es procurar una atención personalizada que garantice la equidad y la igualdad de oportunidades en las aulas. En esta misma línea, la consejera ha desglosado otros recursos del sistema educativo andaluz, que dispone en la actualidad de casi 7.800 Aulas de Educación Especial y de Apoyo a la Integración, junto a 60 Centros de Educación Especial sostenidos con fondos públicos.

Por otra parte, Castillo se ha referido a la próxima apertura del trámite de consulta pública previa a la elaboración de un nuevo Decreto de Inclusión, con el fin de recibir las aportaciones de la comunidad educativa y adaptar la regulación a la realidad actual. Este texto normativo busca actualizar los mecanismos de detección precoz en un contexto condicionado por la evolución demográfica, en el que el sistema escolar cuenta con 150.000 alumnos menos que en 2018 pero con casi 50.000 estudiantes más registrados con necesidades específicas. Finalmente, entre las medidas de gestión implantadas, está el cómputo doble del alumnado con necesidades educativas especiales a la hora de aplicar los criterios de distribución de refuerzos en centros con ratios elevadas, en el marco de los acuerdos vigentes con las organizaciones sindicales.