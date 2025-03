Andalucía aprueba los precios públicos y las bonificaciones del primer ciclo de Infantil

SEVILLA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado la fijación de los precios públicos y las bonificaciones aplicables para el próximo curso 2025-2026 a las Escuelas Infantiles titularidad de la Junta y a los centros adheridos al programa de ayuda a las familias.

Así, lo ha constatado el Gobierno andaluz en su reunión semanal de este miércoles. La prestación del servicio de atención socioeducativa será gratuita para todo el alumnado escolarizado en unidades de tercer curso, es decir, con dos años. De esta forma, el curso que viene serán más de 64.000 los posibles beneficiados, según los datos del censo de niños de dos años en Andalucía. El precio de este servicio tiene un coste de 240,53 euros que asume en su totalidad la Junta.

Este avance hacia la gratuidad del primer ciclo de Infantil es una de las medidas que la Junta activa para "facilitar la conciliación entre la vida laboral y familiar", especialmente entre las clases medias y trabajadoras y las familias desfavorecidas, así como de apoyo al sector.

En ese sentido, cabe subrayar que es el tramo de dos años en el que más niños se escolarizan en esta etapa, con una tasa aproximada del 72% en su pico más alto estimado de matriculación en este curso. En cuanto al servicio de comedor, con un precio de 92 euros al mes, será gratuito cuando existan circunstancias sociofamiliares que originen la adopción de medidas de protección del menor por parte de las instituciones públicas o que originen carencias o dificultades en la atención a las necesidades básicas que los menores precisan para su correcto desarrollo físico, psíquico y social y que no requieran en principio la separación del medio familiar.

De igual modo, también lo será gratuito cuando las familias se encuentren en circunstancias de dificultad social, entendiendo como tal aquellas cuya renta per cápita sea inferior a 0,50 IPREM; o, en el caso de las familias monoparentales, a 0,75 IPREM; para los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género y para víctimas de terrorismo o sus hijos o hijas, hasta el segundo grado de consanguinidad.

Por su parte, el baremo de los siete tramos de bonificaciones del servicio de comedor para la primera plaza por familia, sobre el precio mensual queda con una bonificación del 72,91% para familias cuya renta per cápita esté comprendida entre 0,50 y 0,6 IPREM; una bonificación del 64,21% para familias cuya renta per cápita sea superior a 0,60 IPREM e igual o inferior a 0,75 IPREM; una bonificación del 55,52% para familias cuya renta per cápita sea superior a 0,75 IPREM e igual o inferior a 0,90 IPREM; una bonificación del 46,82 % para familias cuya renta per cápita sea superior a 0,9 IPREM e igual o inferior a 1,00 IPREM.

Asimismo, será una bonificación del 38,13% para familias cuya renta per cápita sea superior a 1,00 IPREM e igual o inferior a 1,10 IPREM; una bonificación del 29,43% para familias cuya renta per cápita sea superior a 1,10 IPREM e igual o inferior a 1,20 IPREM y una bonificación del 20,73% para familias cuya renta per cápita sea superior a 1,20 IPREM e igual o inferior a 1,30 IPREM.

Cuando la familia tenga dos personas menores disfrutando de este servicio, la segunda tendrá una bonificación del 30% de la cuantía que resulte aplicable a la primera.

En el caso de tres menores disfrutando de este servicio, la tercera tendrá una bonificación del 60% de la cuantía que resulte aplicable a la primera y cuando la familia tenga más de tres personas menores disfrutando de este servicio, la cuarta y sucesivas serán gratuitas.

Respecto al aula matinal, que tendrá horario entre las 07,30 y las 09,00 horas, y el aula de tarde, entre las 15,30 a 17,00 horas, el coste será de 20,90 al mes o, en su caso, un precio de 1,75 euros por día. Estos servicios serán gratuitos en las mismos supuestos que en el servicio de comedor.