Andalucía convoca 40 plazas para el curso 2026/2027 para estancias de alumnos de FP en países de la UE

Archivo - Las banderas de la Unión Europea ondean frente al edificio Berlaymont en Bruselas, sede de la Comisión Europea. - Alicia Windzio/dpa - Archivo

SEVILLA 15 May. (EUROPA PRESS) -

Las direcciones generales de Formación Profesional y Educación Permanente y la de Ordenación y Evaluación Educativa de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesonal han convocado las plazas para estancias en la UE para el curso 2026/2027 para los alumnos de FP Inicial y de Artes Plásticas y Diseño recogidas en el programa Formación en Empresas Europeas.

Segun recoge la resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) consultado por Europa Press, para el próximo curso hay disponibles 40 plazas, repartidas 30 de ellas para alumnos cuyo periodo de prácticas formativas sea en el primer trimestre del curso; y diez para los alumnos cuyas prácticas en empresas se concentren en el último trimestre escolar.

En el caso de las 30 plazas de estancia en el extranjero para el primer trimestre del curso, el plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el próximo 30 de mayo; para las otras diez plazas, ese plazo se abre el 10 de enero y termina el 30 del mismo mes, según figura en la orden de 16 de mayo de 2011 por la que se rige esta convocatoria. Las estancias en países de la UE tienen como objetivo "facilitar la realización de formación en centros de trabajo en otros países de la UE así como impulsar el perfeccionamiento de un idioma extranjero.