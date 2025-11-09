Andalucía cuenta con 103 colegios rurales con una ratio de 10,32 alumnos por aula, "la mejor de la serie"

Archivo - La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, durante la visita en la pedanía de San Juan de los Terreros el colegio público rural San Miguel en Pulpí. A 23 de septiembre de 2025 en Almería (Andalucía, - Esther Lobato - Europa Press - Archivo

SEVILLA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Andalucía cuenta con 103 colegios en zonas rurales, dos más que los que había abiertos en 2016. En estos centros, estudian este curso 10.613 jóvenes desde la etapa de Infantil a la de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). La ratio de alumno por aula es de 10,32, "la mejor de la serie histórica".

En 2016 estos colegios rurales contaban con 10.690 alumnos; en 2025 con 10.613 --una caída de 77--. Entre los años 2017 y 2022 el número de alumnos "se mantuvo por encima de los 11.000 alumnos". El descenso de alumnos desde 2017 es de 523 alumnos. En 2016, había un total de 1.012 aulas en estos colegios y ahora son 1.028.

Son los datos ofrecidos por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía a preguntas de Europa Press. En cuanto al número de profesores, los colegios rurales disponen de 241 docentes más desde 2016 --diez cursos completos--.

En 2016 había 101 colegios rurales y en 2025 son 103; hace una década, contaban con 1.515 docentes y actualmente son 1.756. En cuanto a la ratio profesor/alumno en 2025 es de 6,04, "la mejor de la serie histórica". Lo mismo ocurre con la proporción de alumnos por aula, que se sitúa en 10,32. En 2016 era de 10,56.

Por provincias, Granada es la que más centros de este tipo tiene, con un total de 37. En unidades, tiene 111 en Infantil; 232 en Primaria y 22 en Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO). Por alumnado, en Infantil hay matriculados 1.057; 2.590 en Primaria y 278 en ESO. En estos centros dan clase 636 profesores.

Le sigue la provincia de Almería, con 18 centros rurales en los que hay 64 unidades de Infantil; 158 de Primaria y tres de la ESO. En ellas estudian, 707 alumnos en Infantil; 1.717 en Primaria y 18 en Secundaria. El tercer puesto lo ocupa la provincia jiennense con doce colegios, con 28 aulas de Infantil; 67 de Primaria y cuatro de Secundaria. En estos centros cursan estudios 256 alumnos de Infantil; 583 de Primaria; y 36 de ESO.

Con diez centros cada una se encuentran las provincias de Córdoba y Málaga. En el caso de la primera, hay 23 unidades en Infantil; 70 en Primaria y una en la ESO. Por alumnos, contabiliza 239 en Infantil; 595 en Primaria y dos en la ESO. Málaga dispone de 24 clases de Infantil; 60 de Primaria y cuatro de ESO, con 258, 665 y 30 alumnos, respectivamente.

Cierran la tabla Huelva (ocho centros rurales), Cádiz (siete) y Sevilla (uno). En la provincia onubense hay 21 clases de Infantil; 41 en Primaria y 16 en ESO. En el caso del alumnado hay 170 en Infantil; 443 en Primaria y 116 en Secundaria. En Cádiz son 30 las unidades de Infantil; 38 en Primaria y tres en ESO, con 293, 468 y trece alumnos, respectivamente. En Sevilla, en el único colegio rural que hay existen dos aulas de Infantil y seis de Primaria, así como ninguna de ESO. En ese colegio estudian 20 alumnos de Primaria y 59 de Infantil.