Andalucía defiende que su "fuerte apuesta presupuestaria" provoca la "mayor transformación de la pública"

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, en la comisión parlamentaria del 19 de marzo de 2026. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCIA

SEVILLA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera María del Carmen Castillo ha presentado este jueves un balance de gestión de la actual legislatura en el Parlamento donde ha destacado que Andalucía presenta "la mayor transformación que ha experimentado la educación pública en su historia reciente". Castillo ha subrayado en una nota de prensa que para poder acometer estos objetivos es necesaria una "fuerte apuesta presupuestaria".

Reducir el abandono escolar temprano, avanzar en la gratuidad de la educación en el primer ciclo de Infantil, reforzar la Formación Profesional y mejorar la atención a la diversidad han constituido los "principales ejes estratégicos" de la gestión de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional a lo largo de la presente legislatura.

El sistema educativo andaluz cuenta en 2026 con más de 9.300 millones de euros, el mayor presupuesto de su historia, un 47% más que en 2018. Además, la cifra que la Junta de Andalucía aporta de fondos propios, que alcanzan los 8.421 millones de euros, supone el 90% del presupuesto, "no proviene de fondos europeos ni estales, sino que corresponde al dinero de todos los andaluces".

Este esfuerzo presupuestario y la gestión que está llevado a cabo la Consejería ha dado como resultado que Andalucía haya reducido el abandono escolar temprano en más de siete puntos, hasta el 14,5%, "su mínimo histórico". "Un descenso mucho más intenso que el registrado a nivel estatal. Y reducirlo implica más inclusión, menos precariedad futura y más capacidad de la educación pública para actuar como verdadero ascensor social, porque la educación es la herramienta más eficaz para romper situaciones de desventaja", ha afirmado la consejera.

Igualmente, los datos de titulación juvenil son también relevantes ya que Andalucía alcanza cifras récord: casi el 77% de titulación entre jóvenes de 20 a 24 años, (más de diez puntos que en 2018), y un 83% entre los de 16 a 19 años, casi seis puntos más. Además, por primera vez la comunidad supera la media nacional en titulaciones de ESO y Bachillerato y mejora también en Grado Superior de FP.

En esa misma línea, otro dato significativo es la caída del porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan, los llamados 'ninis', hasta el 13,31%, (siete puntos menos que en 2018, a 1,8 puntos de la media nacional). Durante su intervención, la consejera ha reafirmado que la atención a la diversidad "es una prioridad absoluta y uno de los termómetros más fiables para medir el compromiso real con la escuela pública inclusiva".

Para respaldar esta apuesta, la Junta ha consignado una dotación superior a los 636 millones de euros en 2026, 175 nuevas aulas específicas y una plantilla récord de casi 14.000 especialistas, entre maestros especialistas de Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje, orientadores y Personal Técnico de Integración Social (PTIS). A esto se suma el refuerzo en zonas de transformación social, con una inversión de 138 millones de euros durante los dos últimos cursos y la incorporación de 1.275 docentes adicionales en unos 800 centros, incluyendo por primera vez orientadores en colegios de Infantil y Primaria.

En el ámbito del apoyo a las familias y la conciliación, la consejera María del Carmen Castillo ha destacado el avance en la gratuidad de la etapa del primer ciclo de Educación Infantil. Como hito fundamental de este curso 2025-2026, se ha consolidado la gratuidad para el alumnado de 2 años y ha anunciado que este compromiso se ampliará al próximo curso escolar con la incorporación de los niños y niñas de 1 año al sistema de gratuidad, tal y como ha adelantado el presidente de la Juntam Juanma Moreno, este mismo jueves en Los Molares (Sevilla).

Se estima que hasta 130.000 menores y sus familias se beneficiarán de esta medida el próximo curso y supondrá un ahorro global cercano a los 300 millones de euros para el conjunto de las familias andaluzas, unos 2.650 euros anuales por familia. En este sentido, Castillo ha señalado que se trata de una medida social, de conciliación y de equidad. "Porque facilitar el acceso temprano al sistema educativo reduce desigualdades desde el inicio y ayuda especialmente a las familias que más dificultades tienen".* Otro paso importante que se ha dado en esta legislatura ha sido la reducción de ratio.

De esta manera, a partir del próximo curso y de forma progresiva en Infantil y Primaria, las aulas andaluzas tendrán un máximo de 22 escolares en vez de 25, comenzando el proceso con el primer curso del segundo ciclo de Infantil y así sucesivamente. Esta medida de calado permitirá tener más tiempo para cada alumno, mayor capacidad para detectar las dificultades de aprendizaje y una mejor atención al alumnado con necesidades educativas especiales. Supondrá la creación de al menos 152 aulas nuevas.

Con relación al profesorado, la consejera ha afirmado que el balance también marca "una diferencia clara". Destaca la aprobación en 2021 de la primera Ley de Autoridad del profesorado andaluz y las mejoras salariales de los docentes, con un incremento medio del 23% respecto a 2018, unos 300 euros más al mes, lo que supone el salario más alto de su historia, por encima de la media nacional, cuando en 2018 eran "los peor pagados del país".

Además, el número de funcionarios de carrera ha aumentado hasta los 93.232, reduciendo la interinidad por debajo del 5% al inicio de este curso, muy por debajo del 8% que marca Europa. Por otro lado, la Consejería ha convocado en esta última legislatura un total de 25.975 plazas. Estos datos, ha destacado María del Carmen Castillo, respaldan la apuesta del Gobierno andaluz por la creación de empleo público y la estabilización de la plantilla pública docente.

La titular de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha hecho hincapié en el acuerdo alcanzado con las principales organizaciones sindicales, el número 12 desde 2019, que incorpora medidas de reducción de ratio, refuerzo de plantillas en centros vulnerables, mejora de la atención al alumnado de educación especial y reducción de la carga burocrática del profesorado. Con el compromiso de la incorporación de más de 6.500 docentes en los próximos cuatro años y de una modificación estructural del sistema. En este sentido, la consejera ha destacado que "el diálogo y el consenso" han presidido todas las actuaciones que ha desarrollado su departamento en este periodo.

Asimismo, otro de los ejes prioritarios para el Gobierno andaluz es la Formación Profesional, con una con una oferta pública que ha crecido un*40%, sumando casi 48.000 plazas nuevas y generalizando la modalidad Dual para que los jóvenes aprendan en un escenario real como son las empresas. Con más de 85.000 convenios con el sector productivo, se han alineado el talento del alumnado con las necesidades reales del mercado.

"Para este Gobierno, la FP es el gran motor de competitividad de Andalucía y la mejor garantía de futuro para una juventud que ya no tiene que salir de su tierra para prosperar", ha asegurado la consejera. Sobre la modernización del sistema, María del Carmen Castillo ha destacado la movilización y gestión de 422 millones de euros destinados a la digitalización educativa durante el periodo 2020-2025. Esta inversión ha permitido a Andalucía situarse en posiciones de liderazgo en la revolución tecnológica aplicada al aula.

"Se ha acelerado en pocos años un proceso de modernización estructural que hoy llega a todos los rincones de nuestra tierra", ha subrayado la consejera. En este sentido, la digitalización se consolida como una "palanca fundamental de igualdad", asegurando que el alumnado de entornos rurales disponga de los mismos recursos y oportunidades de aprendizaje que el de las zonas metropolitanas. Sobre las infraestructuras educativas, la consejera ha subrayado que se han finalizado más de 2.700 obras de construcción, con una inversión total de 620 millones de euros