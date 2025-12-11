Andalucía Emprende pone en valor el buen uso profesional de las redes sociales con un evento en Córdoba

El delegado territorial de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta en Córdoba, Diego Copé (segundo por la izda.), en la apertura del evento 'El uso profesional de Redes Sociales para el apoyo al Emprendimiento'. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta en Córdoba, Diego Copé, ha asistido al acto de apertura del evento 'El uso profesional de Redes Sociales para el apoyo al Emprendimiento', una iniciativa formativa impulsada por Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, en colaboración con el CES Lope de Vega, dirigida a alumnado universitario y de ciclos formativos, así como a miembros de la comunidad educativa.

Según ha indicado la Administración autonómica en una nota, este programa, de carácter semipresencial y con una duración total de 30 horas, reúne a más de medio centenar de participantes --alumnado y miembros de la comunidad educativa-- interesados en utilizar Instagram, TikTok, Facebook y otras plataformas como herramientas estratégicas para validar ideas de negocio, comunicar proyectos y generar comunidad.

Durante la inauguración, Diego Copé ha destacado la importancia creciente de las redes sociales en el emprendimiento actual, subrayando que "no basta con tener una buena idea: es imprescindible saber comunicarla, hacerla visible y conectar con el público adecuado". Asimismo, ha puesto en valor el papel de Andalucía Emprende en la extensión de la cultura emprendedora en los centros educativos para ofrecer una formación actualizada, práctica y orientada a resultados, de la mano de reconocidos profesionales expertos en la materia.

Esta iniciativa está dirigida e impartida por un equipo de tres especialistas con perfiles complementarios, que acompañarán a los participantes desde la definición del proyecto hasta la creación de contenido final. Son el caso de Juan Miguel Alcaide, especialista en marketing digital e inteligencia artificial; David Muñoz, fotógrafo profesional y creador de contenido digital, y Amalia González, profesional destacada en comunicación digital e IA aplicada a redes sociales.

Durante la apertura, Copé ha destacado que esta iniciativa "representa exactamente la conexión entre el mundo educativo y el tejido productivo que queremos para Andalucía: profesionales que saben trasladar su experiencia real al aula, integrando creatividad, tecnología e inteligencia artificial".

Igualmente, ha subrayado que "el emprendimiento actual no solo requiere ideas sólidas, sino también la habilidad de comunicarlas de forma profesional", recordando que las redes sociales son hoy la principal vía de validación temprana para muchos proyectos emprendedores.

Este evento incluye dos sesiones presenciales a celebrar en el CES Lope de Vega. Ambas están centradas en distintos contenidos como estrategia digital y comunicación de proyectos, creación de fotografías y vídeos profesionales con el móvil, uso de herramientas de IA para generar ideas y contenidos, y diseño de minicampañas reales en redes sociales.

Las sesiones presenciales se completan con un aula virtual, donde los participantes contarán con materiales descargables, plantillas, prácticas guiadas y acompañamiento personalizado.

El programa está impartido por un equipo de especialistas en marketing digital, redes sociales, creación audiovisual y herramientas de IA, que guiarán al alumnado en la creación de contenidos profesionales listos para publicar.