Andalucía ofertará el próximo curso más de 30.275 nuevas plazas en Formación Profesional

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, presenta la oferta de plazas de FP para el próximo curso 2026/2027. - ESTHER LOBATO / EUROPA PRESS

SEVILLA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha informado este lunes de que para el próximo curso 2026/27 se ofertarán más de 30.275 nuevas plazas de Formación Profesional, para un total cercano en todo el sistema a las 200.000 plazas de nuevo ingreso en Andalucía.

Este crecimiento, ha explicado Castillo, se enmarca en una "hoja de ruta clara orientada a adaptar la FP a un mercado laboral en constante evolución". Al término de la legislatura, el Gobierno andaluz habrá creado alrededor de 78.000 nuevas plazas de Formación Profesional desde 2019, ha recogido la Junta en una nota. Uno de los ejes estratégicos de esta oferta es el impulso de la oferta modular virtual, es decir la FP a distancia, que concentrará la mayor parte del crecimiento con 28.265 nuevas plazas.

Esta medida responde al déficit detectado en esta modalidad y permitirá ampliar la oferta en ciclos con alta demanda, especialmente en las familias profesionales de Administración y Gestión, Comercio y Marketing, Hostelería y Turismo, Informática y Comunicaciones y Servicios Socioculturales y a la Comunidad. Asimismo, se incorporan nuevas titulaciones en modalidad virtual, destacando áreas como Actividades Físicas y Deportivas; Sanidad --con especialidades como Dietética, Documentación y Administración Sanitaria y Farmacia y Parafarmacia-- y Seguridad y Medio Ambiente, con el ciclo de Coordinación de Emergencias y Protección Civil.

En este sentido, la consejera ha afirmado que "esta ampliación permitirá mejorar la accesibilidad en todo el territorio, especialmente en zonas rurales, y facilitar el acceso a personas trabajadoras o con necesidades de conciliación". En paralelo, la oferta presencial crecerá con 2.010 nuevas plazas de nuevo ingreso que se repartirán entre 78 nuevos ciclos formativos y 16 nuevos cursos de especialización.

Igualmente, la consejera ha avanzado que el próximo curso se reforzará también la orientación académica y profesional, con el objetivo de que el alumnado debe llegar mejor informado, a la hora de tomar decisiones, sobre las oportunidades reales, los itinerarios posibles y el emprendimiento. Así, Castillo ha subrayado que "la orientación tiene que ser más personalizada, empezar antes y mucho más conectada con la realidad y el empleo".

Para ello, se incorporarán alrededor de 100 nuevos orientadores, junto con 200 profesores adicionales destinados a impulsar la prospección empresarial y la dinamización de la FP dual. Otra de las prioridades que ha señalado la consejera es la incorporación de mujeres en familias STEM, donde su presencia aún es minoritaria. Actualmente, las mujeres representan casi la mitad del alumnado de FP en Andalucía. También merece especial atención la digitalización y la innovación de estas enseñanzas, con la actualización de contenidos, metodologías y equipamientos, garantizando que el alumnado adquiera competencias digitales avanzadas alineadas con las demandas del mercado laboral.

Por otra parte, Castillo ha realizado un balance sobre la Formación Profesional andaluza desde 2019 al 2026 donde ha destacado que Andalucía ha incrementado de forma sostenida su oferta y el número de plazas de nuevo ingreso, "con un modelo estratégico, moderno y profundamente conectado con el tejido productivo andaluz". Así, en este periodo, la oferta de plazas de nuevo ingreso en centros sostenidos con fondos públicos ha pasado de algo más de 120.000 a 168.447 plazas, lo que supone un incremento de más de 47.500 plazas, cerca de un 40% más en siete cursos.

Destaca también, que ocho de cada diez alumnos que estudian FP en Andalucía lo hacen en plazas públicas. En su intervención, María del Carmen Castillo ha resaltado que este crecimiento no solo ha sido cuantitativo, sino también cualitativo. La oferta formativa es hoy más especializada, diversificada y alineada con los retos económicos y sociales del siglo XXI. En este sentido, el catálogo de titulaciones ha pasado de 2.867 ciclos en 2018 a 3.773 ciclos y cursos de especialización, lo que supone un aumento del 31%.

Además, Andalucía ofrece en la actualidad 197 titulaciones diferentes, lo que equivale a cubrir el 87% del catálogo nacional de Formación Profesional. La consejera ha asegurado que "no se trata solo de crecer, sino de hacerlo con criterio. Hemos orientado la oferta hacia los sectores con mayor proyección como la digitalización, la logística, la transición energética o la industria avanzada sin perder de vista sectores tradicionales que siguen siendo clave en nuestra economía como el agroalimentario, el ecuestre o la hostelería".

Por niveles formativos, el mayor crecimiento se ha producido en los Grados Superiores, que han pasado de 950 ciclos en 2018 a 1.331 en la actualidad, un incremento del 40%. Le sigue los Grados Básicos, con un aumento del 21% hasta alcanzar los 720 ciclos, desempeñando un papel fundamental en la reducción del abandono escolar. Por su parte, los Grados Medios, que constituyen el mayor volumen de oferta en la comunidad, han crecido un 18%, hasta los 1.480 ciclos formativos.

A esta evolución se suman los 121 cursos de especialización, implantados por primera vez en el curso 2020-2021, que permiten al alumnado profundizar en áreas específicas como la ciberseguridad, los cultivos celulares o el desarrollo en Python. En el curso actual, esta oferta abarca 11 familias profesionales vinculadas a sectores de alta empleabilidad. Junto a la oferta completa, Andalucía cuenta con 80 ofertas modulares de grados D y E, ya sea en modalidad presencial, semipresencial o virtual, que facilitan itinerarios formativos flexibles.

En este contexto, Castillo ha explicado que la planificación de la oferta ha incorporado un enfoque territorial, adaptándose a las necesidades específicas de cada zona y su tejido productivo. "No es lo mismo formar para la base logística de Córdoba que para el sector turístico de la costa de Málaga o el agrícola de Huelva. Diseñamos la oferta pensando en cada territorio y en las oportunidades reales de empleo", ha dicho.

La titular de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha indicado que uno de los avances más significativos de este periodo ha sido la consolidación de la Formación Profesional Dual, impulsada por la nueva ley que sitúa este modelo como eje vertebrador del sistema.

Para hacerlo posible, ha señalado la consejera, se ha tejido una amplia red de colaboración con las empresas con más de 85.500 convenios con 36.500 empresas de todos los tamaños y sectores de Andalucía. Además, se ha facilitado de manera decisiva la participación de las pequeñas y medianas empresas (pymes), asumiendo la Administración la gestión y el coste de la Seguridad Social del alumnado que realiza su formación en el entorno empresarial.

Para María del Carmen Castillo, la consolidación de la Formación Profesional tiene un reflejo directo en la mejora de la empleabilidad. En la actualidad, la Formación Profesional se configura como una vía eficaz y directa de acceso al mercado laboral. Según datos del Observatorio Argos del Servicio Andaluz de Empleo, el 46% de las personas tituladas en Formación Profesional en Andalucía logra empleo en el plazo de un año tras finalizar sus estudios, porcentaje que supera el 50% en el caso de los ciclos formativos de grado superior. Asimismo, la tasa de empleabilidad --entendida como el porcentaje de personas que encuentran trabajo entre quienes lo buscan activamente-- ha experimentado un notable incremento, pasando del 65% en 2018 a cerca del 80% en 2022.