Andalucía pide criterio común sobre asignaturas aprobadas para evitar diferencias entre ccaa

SEVILLA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno andaluz ha considerado este jueves que el asunto de la promoción de curso genera "problemas" y que el Ministerio de Educación debe establecer un criterio común para todas las comunidades sobre el número de asignaturas que tienen que estar aprobadas para que un alumno pueda pasar al siguiente curso y así evitar diferencias entre unos territorios y otros.

Así se ha pronunciado, en declaraciones a Canal Sur Radio recogidas por Europa Press, la viceconsejera de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, quien hay expuesto que hay un "problema de seguridad jurídica" sobre el que se está trabajando y ha recalcado que el Ministerio de Educación es el que tiene que fijar para toda España un criterio común porque puede haber comunidades donde un alumno promocione sin nada aprobado y otras donde se imponga el criterio de considerar que puede no ser bueno para un alumno, por ejemplo de Segundo de ESO, que promocione con ocho materias suspensas.

Ha querido dejar claro que promocionar no es un aprobado general, porque un alumno que pase de curso con varias asignaturas suspensas va a seguir teniendo esas materias pendientes de aprobar.

Ha añadido que la Junta de Andalucía está trabajando sobre quién puede pasar o no de curso y en qué condiciones y ha insistido en que deberíua haber un criterio común para todas las comunidades.

Castillo ha recordado que, con la normativa andaluza actual, la repetición en Primaria o Secundaria se considera "excepcional".

La viceconsejera ha insistido en que hay que determinar qué materias condicionarán o no la repetición de curso y la posibilidad o no de promocionar y ha mostrado su preocupación por que el Ministerio de Educación deje en manos de cada comunidad autónoma determinar qué materias son suficientes o no para promocionar.