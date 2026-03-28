El arreglo de centros educativos de Ayamonte e Isla Cristina (Huelva) tras las borrascas permitirá su mejora

Archivo - IES El Galeón de Isla Cristina (Huelva) en una imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

ISLA CRISTINA (HUELVA), 28 (EUROPA PRESS)

La Escuela Infantil (EI) Estrella del Mar y el CEIP Galdames, de Ayamonte, y el IES Galeón, de Isla Cristina (Huelva), mejorarán sus instalaciones, una vez que se reparen los desperfectos causados por los temporales del pasado invierno, así como algunas urgencias técnicas.

Así lo han indicado a Europa Press desde la Junta de Andalucía, indicando que en el CEIP Galdames se sustituirá las cubiertas por nuevos paneles portantes mientras que en la EI Estrella del Mar se llevará a cabo la reparación de la valla perimetral que se desplomó debido a las lluvias y al viento, y se mejorarán los baños interiores.

Por otra parte, en el IES Galeón de Isla Cristina se ejecutarán trabajos en cornisas y porches, así como se realizará la sustitución integral de cubiertas invertidas e impermeabilización de las planas.

Señala la administración andaluza que estas obras "responden a las demandas de la comunidad educativa" para "garantizar" las "mejores condiciones de seguridad y confort" tanto para los alumnos como para los docentes, y "favorecer así las condiciones de aprendizaje".

Precisamente, el delegado de la Junta en Huelva, José Manuel Correa, y el de Desarrollo Educativo y FP, Carlos Soriano, han realizado recientemente una inspección técnica a estos centros educativos, acompañados por responsables municipales, tanto de Ayamonte como de Isla Cristina, para conocer el estado actual de los centros.