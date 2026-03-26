Los países del norte de Europa reforzarán la colaboración con Ucrania incluyendo maniobras conjuntas

Líderes de la JEF en la cumbre celebrada en Helsinki. - Europa Press/Contacto/Marina Takimoto

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los países del norte de Europa encuadrados en la Fuerza Expedicionaria Conjunta (JEF, por sus siglas en inglés), han acordado este jueves reforzar la colaboración con Ucrania, incluyendo la participación de Kiev en maniobras conjuntas con el bloque.

En el marco de la cita de líderes en Helsinki, la alianza en materia de defensa ha avalado reforzar el "apoyo continuo" a Ucrania mediante "una ambiciosa implementación" de la Asociación Reforzada de la JEF y Kiev. "Los líderes reconocieron los notables avances logrados hasta la fecha y los beneficios mutuos que la asociación ha aportado a todas las partes. Se comprometieron a maximizar las futuras oportunidades de colaboración operativa", recogen las conclusiones conjuntas del encuentro.

En este contexto, el bloque de países del norte de Europa ha indicado que la cooperación con Ucrania "incluirá la participación activa de unidades ucranianas en la serie de ejercicios insignia de la JEF" de este año.

"También analizaron el futuro, con el objetivo de aumentar el intercambio de experiencia táctica y operativa en la guerra moderna, incluida la defensa total y la innovación tecnológica, mediante una mayor integración de Ucrania en las actividades más amplias de la JEF", ha indicado el comunicado conjunto.

La JEF está liderada por Reino Unido y encuadra a Dinamarca, Estonia, Finlandia, Islandia, Letonia, Lituania, Suecia, Noruega y Países Bajos, todos ellos a su vez miembros de la OTAN y los principales suministradores de material militar a Ucrania en el contexto de la guerra.

Respecto a su papel en la OTAN, el grupo de países acordó incrementar "aún más la disuasión y la actividad en tiempo de paz", apostando por contribuir a una "disuasión creíble" y a "reaccionar de forma rápida y flexible", en estrecha coordinación con la OTAN, en situaciones de crisis.