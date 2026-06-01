La bailaora María Moreno y el programa Arte y Educación trabajan en el IES Doñana el proyecto final 'Sanlúcar Flamenca'

La bailaora María Moreno en el programa Arte y Educación. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 1 (EUROPA PRESS)

El alumnado del IES Doñana de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) ha compartido este lunes el trabajo desarrollado durante las últimas semanas en el proyecto impulsado por la bailaora María Moreno dentro de 'Universo EVA: Flamenco para inspirar, educar y transformar'. Concretamente, María Moreno ha trabajado con el alumnado en el desarrollo del proyecto final 'Sanlúcar Flamenca', un festival diseñado y producido íntegramente por los propios estudiantes.

En este sentido, la Junta ha recordado en una nota el 'Univeso EVA' culminará con la celebración de un festival flamenco abierto al público y forma parte del Programa Andaluz de Arte y Educación de las consejerías de Cultura y Deporte y de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, impulsado por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y desarrollado por Eva Yerbabuena.

Este programa se desarrolla a lo largo de 2026 en centros educativos de Alcaudete (Jaén), Estepona (Málaga), Montefrío (Granada), Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Alhama de Almería (Almería), Castro del Río (Córdoba) y Huelva, con la participación de alumnado de Educación Secundaria y Bachillerato. En total, más de 250 estudiantes colaborarán directamente en los procesos creativos.

A través de distintos equipos de trabajo --dirección artística y creativa, grupo de artistas, grupo técnico y audiovisual, escenografía y vestuario, y comunicación y producción-- el alumnado ha participado activamente en todas las fases de creación y organización del evento, desde la concepción artística y el diseño visual hasta la interpretación, la producción técnica y la difusión en redes sociales y medios de comunicación.

"Uno de los objetivos ha sido que vieran que el flamenco es mucho más que cantar o bailar, que detrás hay muchos ámbitos profesionales y creativos. Queríamos que lo conocieran desde todas sus facetas, no solo desde la artística", ha destacado María Moreno.

El proyecto final 'Sanlúcar Flamenca' es el resultado de este proceso colectivo de aprendizaje y creación flamenca. La representación final permite compartir con la comunidad educativa y el entorno social el trabajo desarrollado durante las últimas semanas y reforzar el vínculo entre cultura, educación y participación juvenil. En este sentido, María Moreno ha subrayado la excelente acogida del proyecto entre el alumnado, que además ha podido elegir el área de trabajo en la que participar según sus intereses y capacidades.

La Junta ha recordado que la muestra 'Sanlúcar Flamenca' se enmarca en el proyecto 'Universo Eva', que cuenta con la implicación de reconocidos artistas del flamenco como Eva Yerbabuena, La Lupi, Manuel Liñán, Arcángel y Rocío Garrido, que están trabajando de forma directa con el alumnado en sesiones prácticas y talleres intensivos.

Finalmente, ha señalado que estas actividades se desarrollan en coordinación con los equipos docentes y se integran en el currículo educativo, con una duración estimada de entre diez y 12 semanas en cada centro. Como cierre del proceso de aprendizaje, se ofrece un acto de cierre abierto, que puede adoptar diferentes formatos como representaciones escénicas, performances, exposiciones o acciones artísticas de difusión. Estas muestras finales permiten compartir con la comunidad educativa y el entorno social los resultados del proceso creativo, reforzando el vínculo entre cultura y educación.