Castillo reivindica en Vícar (Almería) el papel de la FP en la cualificación de los jóvenes y la mejora del empleo

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, visita las instalaciones del IES La Puebla, en Vícar (Almería). - Esther Lobato - Europa Press

VÍCAR (ALMERÍA), 28 (EUROPA PRESS)

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, ha reivindicado en Vícar (Almería) el papel de la FP en la cualificación de los jóvenes y la mejora del empleo, y ha sostenido que estas enseñanzas "están cambiando la fisonomía del ámbito empresarial" en Andalucía.

Castillo se ha pronunciado así durante una visita al IES La Puebla, donde ha destacado que la FP es "necesaria" en una localidad situada "en el centro de toda una comarca" que ha considerado "muy importante desde el punto de vista empresarial". Por ello, ha incidido en la necesidad de contar con "muchísimos jóvenes" preparados y "altamente cualificados".

La titular andaluza de Educación ha resaltado la oferta de FP del centro, con familias profesionales como Informática y Comunicaciones, Instalación y Mantenimiento y Servicios Socioculturales y a la Comunidad, además de "alguna apuesta importante", como el curso de especialización en inteligencia artificial (IA) y Big Data. Asimismo, ha avanzado que el próximo curso el IES La Puebla contará con el curso de Emergencia y Protección Civil.

Castillo ha recordado que Almería cuenta con 11.000 plazas de FP, mientras que el conjunto de Andalucía alcanza las 200.000, y ha subrayado que la comunidad autónoma está por encima de la media nacional en titulación, no solo en ESO y Bachillerato, sino también en FP.

En esta línea, ha indicado que el 50 por ciento del alumnado que finaliza una FP trabaja en su especialidad un año después de obtener el título, mientras que a los cuatro años el porcentaje se sitúa "en torno al 80 por ciento", especialmente en las disciplinas STEM, vinculadas a la tecnología, la informática y las matemáticas.

La consejera también ha aludido a los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) y ha señalado que el paro se sitúa "en torno al 14 por ciento", un dato que ha considerado "muy importante".