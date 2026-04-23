Castillo subraya que identificar las necesidades empresariales es clave para adecuar los perfiles en la FP

Castillo (izda.), junto al resto de autoridades, durante su visita al IES Ingeniero Juan de la Cierva de Puente Genil (Córdoba). - JUNTA DE ANDALUCÍA

PUENTE GENIL (CÓRDOBA), 23 (EUROPA PRESS)

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta, María del Carmen Castillo, ha subrayado este jueves, durante su visita al IES Ingeniero Juan de la Cierva de Puente Genil (Córdoba), que "una parte muy importante" del trabajo en su Consejería "es identificar dónde están las necesidades vinculadas al mundo empresarial que van a permitir a nuestros niños y jóvenes tener un futuro".

En este sentido y en declaraciones a los periodistas, Castillo ha explicado que cuando las empresas "requieren perfiles profesionales, la idea es poner ese perfil profesional en los centros educativos de la zona", pues lo cierto, según ha argumentado, es que "no hay Formación Profesional sin empresas", y éstas "necesitan a alumnado de Formación Profesional".

Por eso, el IES Ingeniero Juan de la Cierva, en el que están matriculados más de 400 estudiantes y en el que se imparte "la familia profesional de Administración y Gestión, pero también la de Electricidad y Electrónica, está respondiendo a esas necesidades del entorno productivo".

El objetivo es que "todos los alumnos tengan la oportunidad", recordando en este punto la consejera que "la Formación Profesional en Andalucía es distrito único, lo que quiere decir que a Puente Genil pueden venir a estudiar todos los alumnos de Andalucía que quieran y estén interesados en la oferta formativa que hay en los distintos centros educativos de la localidad y especialmente en el IES Juan de la Cierva".

En definitiva y según ha afirmado, "en Andalucía la educación está en muy buenas manos", pues cuenta con "unos profesionales altamente cualificados, especialmente en Formación Profesional, que siempre están actualizados", lo cual es clave, dado que "el mundo es muy cambiante y todo lo que tiene que ver con la tecnología es importante".

Por otro lado, Castillo ha hecho referencia a que este jueves se celebra "el Día del Libro, de la lectura y de la competencia en comunicación lingüística", lo cual es importante, ya que si los niños "no saben leer o no entienden lo que leen, difícilmente pueden avanzar en el sistema educativo", de modo que este jueves se une "ese día de la lectura con el impulso a la tecnología en los centros educativos y trabajamos, como siempre, para el futuro de nuestros niños y jóvenes".