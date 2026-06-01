Los centros educativos granadinos instalan casi 2.500 elementos de climatización con el plan de la Junta

La delegada de Desarrollo Educativo y FP de la Junta, María José Martín ha informado de que los centros de la provincia ya han instalado un total de 2.496 nuevos elementos de climatización gracias al Plan de Confort Térmico impulsado por la Junta - JUNTA

SANTA FE (GRANADA), 1 (EUROPA PRESS)

La delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía en Granada, María José Martín Gómez, ha informado de que los centros de la provincia ya han instalado un total de 2.496 nuevos elementos de climatización gracias al Plan de Confort Térmico impulsado por la Junta de Andalucía para abordar el calor en las aulas.

Así lo ha asegurado durante una visita el IES Hispanidad de Santa Fe, donde ha estado acompañada por el alcalde , Juan Cobo Ortiz, junto a representantes de la comunidad educativa del centro.

La mayor parte de las actuaciones puestas en marcha por los centros docentes se han concentrado en la instalación de ventilación y aire acondicionado, con un total de 1.785. El resto de las intervenciones se distribuye en 116 ventanas y cerramientos para mejorar el aislamiento; 123 estructuras de sombreado exterior (toldos o porches); 304 radiadores; y 132 árboles destinados a crear áreas verdes y sombras naturales, según ha explicado Martín.

La delegada territorial ha destacado que este plan, destinado al confort térmico de los centros docentes públicos, supone una inversión de 5,9 millones de euros para la mejora individualizada de la climatización en un total de 423 centros educativos públicos repartidos por 137 municipios de la provincia de Granada.

En este contexto, ha subrayado que esta inversión extraordinaria demuestra un firme compromiso con la calidad y el bienestar integral del alumnado y del profesorado, impulsando espacios de aprendizaje donde las temperaturas extremas no dificulten el desarrollo de la actividad educativa.

Esta medida se suma al Plan de Bioclimatización que sigue ejecutando la Consejería, con el objetivo de reducir las temperaturas en las aulas con la implantación de un sistema de refrigeración adiabática junto con paneles solares fotovoltaicos para la producción de energía eléctrica renovable.

Actualmente está en marcha la segunda fase, que beneficia a 3 centros de la provincia de Granada, con un presupuesto de 1,2 millones, que se suman a otras 19 actuaciones ya ejecutadas por valor de casi 5,4 millones.

Así, la inversión total de este Plan asciende 6,7 millones de euros. En total, el presupuesto destinado a mejorar las condiciones de climatización y bioclimatización de los centros docentes granadinos alcanza los 12,6 millones de euros.

MEJORA DEL CONFORT TÉRMICO

Además, la delegada territorial ha explicado que la principal novedad de este Plan de Confort Térmico reside en el modelo de ejecución dado que la Consejería realiza una transferencia directa de los fondos a la cuenta de gastos de funcionamiento de cada centro beneficiario mediante procedimientos ágiles y simplificados, permitiendo que las actuaciones puedan ejecutarse con rapidez y eficacia, con el objetivo de que todas las mejoras estén plenamente operativas de cara al curso 2026/2027.

De esta manera, cada equipo directivo ha podido adaptar las intervenciones a las necesidades específicas de su centro, garantizando soluciones personalizadas, sostenibles y de rápida aplicación ante las diferentes condiciones climáticas.

La cuantía asignada a cada centro se ha establecido en función del número de aulas, situándose la media en torno a los 15.500 euros, mientras que los centros de mayor tamaño han recibido hasta 60.000 euros.

Los centros beneficiarios de este programa son todos los colegios de segundo ciclo de Educación Infantil y Primaria; los Centros específicos de Educación Especial; Conservatorios de música y danza; Centros de Educación Permanente (Ceper); Centros de Educación Secundaria y de Formación Profesional; Residencias escolares; Centros de enseñanzas de Régimen Especial y Escuelas infantiles de primer ciclo dependientes de la Consejería.

La delegada ha concluido señalando que "un centro educativo confortable es un centro más justo", destacando que estas actuaciones no solo mejoran las condiciones de enseñanza y aprendizaje, sino que también contribuyen a la sostenibilidad y a la equidad territorial. "Seguiremos trabajando para que cada aula de Granada sea un lugar donde se pueda aprender y enseñar con confort, con salud y con futuro", ha afirmado.