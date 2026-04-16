El CEPR José Nogales de Aracena (Huelva) clausura 'Mujeres del agua' del Programa Andaluz de Arte y Educación

Proyecto 'Mujeres del agua', llevado a cabo por la artista visual María Alcaide. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ARACENA (HUELVA), 16 (EUROPA PRESS)

La comunidad educativa del CEPR José Nogales de Aracena (Huelva) ha celebrado la clausura del proyecto 'Mujeres del agua', llevado a cabo por la artista visual María Alcaide, incluido en el Programa Andaluz de Arte y Educación de las Consejerías de Cultura y de Desarrollo Educativo.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, el centro abrió sus puertas el miércoles, 15 de abril, en horario de tarde para inaugurar una exposición de los cómics creados por casi 80 alumnos de cuarto curso sobre la leyenda de La Julianita. Sus creadores han ofrecido además una visita guiada, consolidando lo aprendido en esta experiencia y generando un clima de reconocimiento y confianza por el trabajo realizado.

El proyecto 'Mujeres del agua' de María Alcaide gira en torno al cómic desde una perspectiva multidisciplinar que integra las artes plásticas, el audiovisual, el diseño y la historia del municipio.

La autora propone una reflexión crítica sobre el medio rural y la visibilidad de los saberes tradicionales transmitidos por mujeres a través de las leyendas locales que forman parte del imaginario colectivo de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Su trabajo se titula 'Mujeres del agua: un cómic sobre relatos femeninos de resistencia en el medio rural'.

Durante varias semanas entre enero y abril Alcaide, apoyada por el artista Eladio Aguilera, ha impartido distintas sesiones formativas a las tres aulas de cuarto de primaria. Los contenidos abordados han incluido arte, dibujo, emociones, narración visual, creación de diálogos, historia de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche y patrimonio cultural.

Una de las sesiones ha sido dedicada íntegramente a la figura de José Nogales, el escritor y periodista que da nombre al centro y que recogió algunas de las leyendas más antiguas de la sierra, como la de La Jualianita, personaje que inspira y protagoniza los cómics realizados y ahora expuestos en las instalaciones del centro.

Los pequeños han construido una nueva versión de esta historia realizada en viñetas, desempeñando diferentes roles profesionales como el de guionista, rotulista, dibujante, diseñador de personajes y colorista. El acto final de la exposición pretende reforzar la conexión del proyecto con la comunidad, además de mostrar cómo el arte y la creatividad pueden ser herramientas poderosas para reflexionar sobre temas como la igualdad, el cuidado del agua y la sostenibilidad.

Las metodologías aplicadas han sido también diversas, realizando tareas individuales, en grupo, dentro y fuera del aula. Así, la artista ha guiado a los estudiantes en una excursión por las fuentes del pueblo como los lavaderos de la Fuente del concejo, la Albuhera y por último La Zulema, nombrada así por otra leyenda también descrita por José Nogales. En la salida se transmitió a los pequeños la importancia del agua en los espacios rurales y las diferentes culturas asentadas en Aracena, vinculando historia y cultura local con el proyecto.

El Programa Andaluz de Arte y Educación promueve la integración de las artes en el entorno escolar para fomentar en el alumnado la creatividad, el pensamiento crítico y el conocimiento de las prácticas culturales contemporáneas. Los proyectos seleccionados, un total de 22 que serán desarrollados en 37 centros educativos a lo largo de 2026, abarcan desde el flamenco a las artes digitales, el circo, la danza, la música, la poesía, la creación literaria y audiovisual, la memoria oral y los proyectos interdisciplinares.