Comienzan las obras de eliminación de barreras aequitectónicas en el CEIP Santa Teresa de Cádiz por 185.000 euros

CÁDIZ 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha comenzado las obras de eliminación de barreras arquitectónicas y mejora de la accesibilidad en el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Santa Teresa de Cádiz, con una inversión de 185.263,60 euros.

Los trabajos, con un plazo de ejecución previsto de cinco meses, consistirán en la instalación de un ascensor en el edificio principal que comunicará sus dos alturas, así como en la construcción de dos aseos adaptados, uno de ellos junto al aula de educación especial en la planta baja y otro en la planta alta, ha indicado la Junta en una nota.

Además, las obras incluyen la sustitución de algunas carpinterías correderas existentes en los pasillos que dificultan el paso de los usuarios con necesidades motoras especiales.

Esta actuación está recogida en el Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que ejecuta la Agencia Pública Andaluza de Educación, y cuenta con cofinanciación europea a través del Programa de Andalucía Feder 2021-2027.

Su contratación se ha realizado a través del nuevo acuerdo marco puesto en marcha por la Agencia para agilizar los tiempos de adjudicación e inicio de las obras de hasta un millón de euros de presupuesto.