La Consejería de Educación invierte 100.000 euros para reforzar la accesibilidad del IES Fray Luis de Granada

La delegada territorial de Educación de la Junta de Andalucía en Granada, María José Martín Gómez, ha visitado las obras que se está ejecutando en el IES Fray Luis de Granada para mejorar la accesibilidad del centro - JUNTA

GRANADA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La delegada territorial de Educación de la Junta de Andalucía en Granada, María José Martín Gómez, ha visitado las obras que se está ejecutando en el IES Fray Luis de Granada para mejorar la accesibilidad del centro mediante la instalación de un ascensor exterior, una actuación que cuenta con una inversión de 100.000 euros.

La intervención, realizada a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, consiste en la instalación de un elevador que, mediante una estructura exterior, dará servicio a las tres plantas del edificio, facilitando la comunicación vertical entre los distintos niveles del instituto y eliminando las barreras arquitectónicas existentes. La actuación incluye también la adecuación de los pasillos de conexión con cada planta, mejorando la accesibilidad y la funcionalidad de los recorridos interiores.

Las obras, que están siendo ejecutadas por la empresa Construcciones y Reformas Integrales del Sur S.L., cuentan con un plazo de ejecución de cuatro meses y permitirán que el alumnado, el profesorado y el resto de usuarios del centro puedan acceder a todas las dependencias en condiciones de igualdad, seguridad y autonomía.

Durante la visita, Martín Gómez ha destacado que "la accesibilidad universal es un principio irrenunciable de la educación pública. Con actuaciones como esta seguimos avanzando para que nuestros centros educativos sean espacios inclusivos, preparados para atender las necesidades de toda la comunidad educativa".

La delegada ha señalado además que "esta inversión permitirá eliminar una barrera arquitectónica histórica del instituto y facilitará la movilidad de cualquier persona que utilice estas instalaciones, mejorando al mismo tiempo la calidad de los espacios educativos".

Asimismo, ha subrayado que "el Gobierno andaluz mantiene su compromiso con la modernización de las infraestructuras educativas, impulsando actuaciones que hacen nuestros centros más accesibles, seguros y adaptados a las necesidades presentes y futuras del sistema educativo".

La actuación está siendo promovida por la Consejería de Educación, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, dentro de su programa de mejora y adaptación de las infraestructuras de la red pública educativa andaluza.

El IES Fray Luis de Granada escolariza actualmente a 548 alumnos y alumnas y cuenta con una plantilla integrada por 63 docentes y 23 profesionales de administración y servicios.

El centro imparte Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato en las modalidades de Ciencias y Tecnología y Humanidades y Ciencias Sociales, así como el ciclo formativo de Grado Superior de Administración y Finanzas.

Además, dispone de comedor escolar y transporte escolar, y desarrolla numerosos programas educativos de la Consejería, entre los que destacan Bibliotecas Escolares, Bienestar Emocional, ALDEA, Emprendimiento Educativo, Hábitos de Vida Saludable, Programas Culturales, el Plan de Igualdad de Género, el Plan de Actuación Digital (Código Escuela 4.0), el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y el programa bilingüe en inglés, consolidando una oferta educativa orientada a la innovación, la inclusión y la formación integral del alumnado.