Reino Unido apunta a impactos en la producción en Rusia por ataques de Ucrania contra "infraestructura crítica"

Archivo - Soldados del ejército ucraniano durante la visita de la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la Academia de Infantería de Toledo, a 3 de enero de 2025, en Toledo, Castilla-La Mancha (España) - Juan Moreno - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de Inteligencia de Reino Unido han indicado que los últimos ataques de Ucrania contra "infraestructura crítica" en Rusia ha afectado a la producción en sectores energéticos y de misiles, en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 por la invasión ordenada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

Así, han resaltado que Kiev logró alcanzar con drones el 14 y el 26 de junio la planta química de Novomoskovsk Azot, situada "a unos 350 kilómetros" de la frontera, causando diversos daños en la infraestructura y en la "central energética adyacente", llegando a "afectar la producción" en las instalaciones.

"La planta química Novomoskovsk Azot es una de las más grandes de Rusia, donde se fabrican productos químicos como ácido nítrico y fertilizantes", han explicado, antes de agregar que la misma "ha sido vinculada con el suministro de productos químicos que apoyan la producción de explosivos militares rusos".

Por ello, han recalcado a través de un comunicado publicado por el Ministerio de Defensa británico en redes sociales que estos ataques "forman parte de la campaña de ataques profundos que Ucrania lleva a cabo contra infraestructuras críticas rusas, incluidas instalaciones industriales de defensa".

"Es probable que los ataques hayan interrumpido la producción en sectores como la microelectrónica, la energía y la fabricación de misiles, entre otros", han dicho los servicios de Inteligencia británicos, que han puntualizado además que Kiev habría realizado "más ataques y de mayor alcance" contra estos objetivos durante el último semestre que "en cualquier otro periodo de la guerra".