Roban en un rápido asalto El Tesoro de Villena, un conjunto de orfebrería singular de la Edad de Bronce

Imagen del Tesoro de Villena. - MUSEO DE VILLENA

ALICANTE, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Villena (MUVI) ha sufrido en la madrugada de este jueves un robo durante el que ha sido sustraído de su interior El Tesoro de Villena, un conjunto de orfebrería fechado hacia el año 1.000 a.C. y que está considerado una pieza singular de la Edad de Bronce, según han informado fuentes municipales.

El robo en el museo de esta localidad alicantina se ha registrado sobre las 5.20 horas de esta jornada tras haber accedido los ladrones al museo por un lateral. El Tesoro de Villena está compuesto, en su mayoría, por piezas de oro: once cuencos, 28 brazaletes que constituyen el conjunto más numeroso, tres botellas y varias piezas diversas.

También lo forman tres botellas de plata y dos piezas mixtas --un botón de ámbar y oro y un remate de hierro y oro-- y, por último, un brazalete de hierro. Fue descubierto en diciembre de 1963 por el arqueólogo José María Soler y sus colaboradores, en el interior de una vasija, oculta en el lecho de una rambla situada en el término de Villena.

La alarma del MUVI saltó a las 5.20 horas de este jueves, han detallado las mismas fuentes, que han precisado que pocos minutos después, sobre las 5.24 horas, el robo ya se había producido y no había nadie en este recinto cultural.

Asimismo, han explicado que sobre las 5.16 horas saltó la alarma del polideportivo de la localidad, un hecho que se sospecha que podría haber sido provocado para desviar la atención de las fuerzas de seguridad hacia esta instalación y para ganar tiempo con el fin de acceder al Museo de Villena.

DE LAS MÁS IMPORTANTES DE EUROPA

Desde el ayuntamiento de este municipio han remarcado que el Tesoro de Villena es una pieza singular, la más importante de Europa de la Edad de Bronce junto a las de Micenas.

El MUVI se encuentra ubicado en el centro de esta población alicantina, junto a las vías y en el edificio de una antigua electroharinera de principios del siglo XX.

Los ladrones han entrado al interior del Museo de Villena por un lateral. Fuentes municipales han comentado que no ha podido ser por una de las ventanas, dado que están blindadas, y que ha sido a través del muro. Igualmente, han apuntado que antes de abrir ese acceso ha habido un intento frustrado de entrada en otra zona del recinto.