Ascienden a más de 160 los muertos por las inundaciones en el norte de Nepal, en la frontera con China

Labores de rescate en las zonas afectadas por las inundaciones en el norte de Nepal - Europa Press/Contacto/Skanda Gautam

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de 160 personas han perdido la vida por causa de las inundaciones registradas en Nepal, provocadas por la fuerte crecida del río Bhotekoshi en Rasuwa, un distrito montañoso del norte nepalí próximo a la frontera con Tíbet, en China, según han informado las autoridades del país.

La Policía de Nepal ha confirmado que los cuerpos sin vida recuperados por los servicios de búsqueda y rescate ascienden a al menos 162, y se concentran en siete distritos, la mayoría de ellos, 64, en Chitwan, sito más al sur. Todo ello en un contexto en el cual la situación ha provocado la interrupción de las comunicaciones en muchas zonas del país, dificultando las labores de rescate.

A ello, cabe sumar, según este último balance difundido por el cuerpo policial, que al menos 41 heridos continúan siendo atendidos en diversos hospitales del país.

Por su parte, la Autoridad Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres, citando a las autoridades turísticas del país, ha cifrado en 579 los viajeros desaparecidos en las zonas afectadas, de los cuales 466 son extranjeros y 113 de origen nepalí.

Previamente, la Junta de Turismo de Nepal había indicado a medios locales que cerca de 400 turistas, todos ellos peregrinos que se dirigían al monte Kailash, en Tíbet, se encontraban en paradero desconocido ante la imposibilidad de comunicarse a medida que continúan las inundaciones.

En la mañana de este jueves, el primer ministro nepalí, Balendra Shah, ha informado en un mensaje en redes, que su Ejecutivo ha intensificado "desde primera hora" los trabajos de búsqueda, rescate y ayuda humanitaria en las zonas afectadas. Un ejemplo de ello ha sido el despliegue de helicópteros no solo del Ejército de Nepal sino también del sector privado, amén de equipos terrestres.

"Para ayudar a los ciudadanos en situación de riesgo, el Ejército nepalí entregó anoche suministros de ayuda humanitaria, entre los que se incluían alimentos básicos, tiendas de campaña y medicamentos", ha especificado Shah.

En todo caso, las autoridades del país han pedido a los turistas mantener la calma, estar informados y seguir en todo momento las instrucciones oficiales de seguridad dadas por la autoridad pertinente.