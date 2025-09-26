El delegado de Desarrollo Educativo en Jaén señala el "compromiso con la mejora de infraestructuras en centros rurales"

JAÉN 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación de la Junta en Jaén, Francisco José Solano, ha destacado "el compromiso por la mejora continua de las infraestructuras de los centros educativos en entornos rurales de la provincia".

Así lo ha indicado durante su visita a las obras que se desarrolla en el Colegio Público Rural (CPR) El Collao, en Torres de Albanchez, en las que ha estado acompañado por el alcalde, Francisco Javier Niño, y la directora del centro, Rebeca Cantín.

El CPR El Collao actualmente tiene 84 estudiantes repartidos en cuatro sedes, ubicadas en Torres de Albanchez, Génave, Villarrodrigo y Aldea Onsares, atendidos por 18 docentes itinerantes. En concreto, Solano ha visitado la sede situada en Torres de Albanchez, donde se están acometiendo diversas actuaciones de mejora de las infraestructuras con una inversión de más de 85.000 euros.

Los trabajos consisten en la renovación de los revestimientos y carpinterías interiores en las puertas de acceso a las aulas y ventanas de iluminación de aulas con pasillos, así como la renovación de las puertas de acceso al edificio de aulario y la sustitución de iluminarias del centro. También se ha impermeabilizado la rampa que da acceso desde la planta primera al patio y la cubierta del aseo adaptado.

"Estas actuaciones forman parte del compromiso de la administración con la equidad educativa y el refuerzo de la red de centros rurales, esenciales para el arraigo de la población y el desarrollo de los municipios de interior de la provincia de Jaén", ha afirmado el delegado.

El CPR El Collao pertenece a la red de colegios rurales de la provincia de Jaén, formada por 13 centros, en los que estudia alumnado de las distintas etapas de Infantil, Primaria y Educación Secundaria Obligatoria.